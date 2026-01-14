LIV 골프에 뜨는 코리안 팀… “강인함·회복” 팀 상징은 ‘백호’

방금 들어온 뉴스

LIV 골프에 뜨는 코리안 팀… “강인함·회복” 팀 상징은 ‘백호’

권훈 기자
입력 2026-01-14 00:42
수정 2026-01-14 00:42
아이언 헤즈 골프 클럽서 이름 바꿔
안병훈·김민규·송영한 등 합류할 듯

한국의 흰 호랑이 백호를 주제로 만든 LIV 골프 코리안 골프 클럽 상징. LIV 골프 제공
한국의 흰 호랑이 백호를 주제로 만든 LIV 골프 코리안 골프 클럽 상징.
LIV 골프 제공


LIV 골프에 코리안 팀이 생긴다.

LIV 골프는 아이언 헤즈(Iron Heads) 골프 클럽이 팀 이름을 올해부터 ‘코리안 골프 클럽’으로 바꾼다고 13일 밝혔다. LIV 골프는 “글로벌 골프 문화에서 확대되고 있는 한국의 영향력과 현대 골프에 대한 새로운 비전을 반영한 것”이라고 코리안 골프클럽 창설 배경을 설명했다.

팀 상징은 백호로 정했다. LIV 골프는 “백호는 한국의 역사와 전통에서 강인함, 보호, 회복력을 상징하는 존재로 존경받아왔다”고 밝혔다. 원형 엠블럼에는 무궁화를 주요 디자인 요소로 활용했다.

지난해 아이언 헤즈 골프클럽은 재미교포 케빈 나(한국명 나상욱)가 캡틴을 맡고 장유빈, 뉴질랜드 교포 대니 리, 그리고 고즈마 주니치로(일본)가 뛰었다. 하지만 케빈 나와 장유빈이 LIV 골프를 떠나면서 아이언 헤즈 골프 클럽은 사실상 해체됐다.

코리안 골프 클럽은 한국 국적 또는 한국계 교포 선수 4명으로 새로 팀을 꾸릴 것으로 보인다. PGA투어에서 뛰던 안병훈과 KPGA투어 3승의 김민규, 일본에서 2승을 올린 송영한 등이 올해 LIV 골프에 합류할 예정이다.
권훈 전문기자
2026-01-14 28면
많이 본 뉴스
