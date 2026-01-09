남자 골프 1위 셰플러, 22일 아메리칸 익스프레스 출전으로 PGA 투어 시즌 시작

이미지 확대 스코티 셰플러가 1일(한국시간) 미국프로골프(PGA) 투어 더CJ컵 바이런 넬슨 대회 개막을 하루 앞두고 대회장인 미국 텍사스주 매키니의 TPC 크레이그 랜치에서 열린 기자회견에서 기자들의 질문에 답하고 있다. CJ 그룹 제공 닫기 이미지 확대 보기 스코티 셰플러가 1일(한국시간) 미국프로골프(PGA) 투어 더CJ컵 바이런 넬슨 대회 개막을 하루 앞두고 대회장인 미국 텍사스주 매키니의 TPC 크레이그 랜치에서 열린 기자회견에서 기자들의 질문에 답하고 있다. CJ 그룹 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

남자 골프 세계랭킹 1위인 스코티 셰플러(미국)가 22일 개막하는 미국프로골프(PGA) 투어 아메리칸 익스프레스에 참가하며 2026 시즌을 시작한다.대회 조직위원회는 9일(한국시간) 소셜 미디어를 통해 22일부터 나흘간 미국 캘리포니아주 라킨타에서 열리는 대회에 셰플러의 출전 사실을 알렸다.PGA 투어 2026시즌은 오는 15일부터 하와이주에서 열리는 소니오픈을 개막전으로 치르고 아메리칸 익스프레스는 시즌 두 번째 대회에 해당한다.셰플러는 아메리칸 익스프레스에 2024년까지 5년 연속 출전하다가 지난해에는 성탄절 때 요리를 하다 다친 손 부상이 완쾌하지 않아 불참했다.셰플러의 참가 외에도 저스틴 로즈(잉글랜드)와 샘 번스, 패트릭 캔틀레이, 벤 그리핀(이상 미국) 등도 출전자 명단에 이름을 올렸다.세계랭킹 2위 로리 매킬로이(북아일랜드)는 15일부터 나흘간 아랍에미리트(UAE)에서 열리는 DP 월드투어 두바이 인비테이셔널에 출전한다. 이 대회에는 한국의 이정환도 참가한다.