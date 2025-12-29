내년에도 세계남자골프는 셰플러의 시대…김시우는 47위로 마스터스 출전권 확보

이미지 확대 남자 골프 세계랭킹 1위 스코티 셰플러가 2일(한국시간) 미국 텍사스주 댈러스 근교 매키니 TPC 크레이그 랜치에서 열린 PGA투어 더CJ컵 바이런 넬슨 1라운드 7번홀에서 티샷을 한 뒤 타구를 바라보고 있다. 매키니 AP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 남자 골프 세계랭킹 1위 스코티 셰플러가 2일(한국시간) 미국 텍사스주 댈러스 근교 매키니 TPC 크레이그 랜치에서 열린 PGA투어 더CJ컵 바이런 넬슨 1라운드 7번홀에서 티샷을 한 뒤 타구를 바라보고 있다. 매키니 AP 연합뉴스

김시우가 9일(현지 시간) 미 플로리다주 올랜도 베이힐 클럽 ＆ 로지에서 열린 미국프로골프(PGA) 투어 아널드 파머 인비테이셔널 최종 라운드 1번 그린 라운딩을 마치고 갤러리에 화답하고 있다. 김시우는 최종 합계 1언더파 287타 공동 19위로 대회를 마쳤다. 2025.03.10.





올 시즌 6승을 거두며 압도적인 모습을 보인 스코티 셰플러(미국)가 병오년인 내년에도 기세를 이어갈 것으로 보인다.28일(한국시간) 발표된 남자 세계골프 랭킹에서 셰플러를 비롯한 주요 선수들의 순위는 바뀌지 않았다. 셰플러가 부동의 1위를 차지한 가운데 2위인 로리 매킬로이(북아일랜드), 3위, 토미 플리트우드(잉글랜드), 4위 잰더 쇼플리(미국) 등이 차지했다.셰플러는 지난 2023년 5월 1위 자리에 오른 뒤 2년 반이 넘게 정상을 지키며 남자 골프 지존의 자리를 지키고 있다.2022년부터 올해까지 4년 연속 올해의 선수상을 받은 셰플러는 녹슬지 않은 기량을 선보였다. 1990년 창설된 잭 니클라우스 어워드에서 3년 연속 수상은 1999년부터 2003년까지 5년 연속 우승한 ‘골프 황제’ 타이거 우즈(미국)에 이어 두 번째다.그는 올 시즌 부상으로 늦게 미국프로골프(PGA)투어에 합류했지만 자신이 참가한 20개 대회 중 6개 대회에서 우승컵을 들어 올렸다. 지난 5월 더CJ컵 바이런 넬슨에서 PGA 투어 72홀 최소타 타이기록을 세우며 첫 승을 올렸으며 시즌 두 번째 메이저 대회인 PGA 챔피언십에서 역시 우승컵을 들어 올렸다. 최근 40년 동안 2년 연속 PGA 투어 6승 이상을 거둔 선수는 우즈에 이어 셰플러가 두 번째일 정도로 무서운 기세를 선보였다.통산 19승을 거둔 셰플러는 상금으로만 9945만3136달러를 벌어들이며 내년 시즌 20승과 누적 상금 1억 달러 돌파를 눈앞에 두고 있다. 남자 골프에서 별다른 변화가 없다면 내년에도 ‘셰플러 천하’는 계속될 전망이다.한국 선수 중에서는 임성재가 세계랭킹 41위로 시즌을 마감하며 한국 선수 중 가장 높은 순위에 올랐다. 김시우는 47위로 톱50을 지켜 내년 마스터스 출전권을 확보했다.마스터스는 조직위가 정한 여러 조건 중 한 가지를 충족해야 대회에 출전할 수 있다. 직전 해 세계랭킹 ‘톱50’도 그중 하나다. 김시우는 2017년부터 2024년까지 8년 연속 마스터스에 출전했으나 올해는 출전권을 확보하지 못해 나서지 못했다. 내년 대회에 출전하면 2년 만의 복귀다.김시우의 마스터스 최고 성적은 2021년 기록한 공동 12위다. 김시우는 이달 초 열린 DP월드투어 호주 오픈에서 3위에 오르며 내년 디오픈 챔피언십 출전권을 확보했고 이를 발판 삼아 세계랭킹을 올려 마스터스 출전권까지 획득했다.