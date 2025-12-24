판 커진 KLPGA… 내년 시즌 상금 347억 ‘역대 최대’

3월 태국서 개막전… 모두 31개 대회

2025시즌 대비 상금 규모 1억 늘어

일부 스폰서 증액 땐 총상금 커질 듯



황유민·이동은 LPGA 진출 이바지

김상열 회장 “최상의 환경 만들 것”

2025-12-25 25면

흥행을 거듭하고 있는 한국여자프로골프(KLPGA) 투어가 내년 시즌에는 더욱 규모를 키워 역대 최대 규모의 상금을 놓고 치러진다.한국여자프로골프협회는 24일 2026시즌 투어 일정을 발표하면서 모두 31개 대회, 총상금 347억원 규모로 펼쳐진다고 밝혔다. 2025시즌 31개 대회에 346억원이었던 것과 비교해 상금 규모가 1억원 가량 증가했으며, 앞으로 더 늘어날 가능성이 높다.2026시즌 정규투어는 3월 태국에서 열리는 개막전을 시작으로 11월까지 이어진다. 이 가운데 4개 대회가 신설됐다. 새 시즌 열리는 모든 대회의 총상금은 10억원 이상 규모로 열린다.개막전은 지난해에 이어 올해도 태국에서 총상금 12억원 규모로 개최된다. 국내 개막전은 4월 2일부터 5일까지 열리는 ‘더 시에나 오픈(가칭)’으로, 총상금 10억원이다. 개최 장소는 아직 정해지지 않았다. 이에 따라 지난 시즌 개막을 알렸던 블루캐니언 레이디스 챔피언십과 국내 개막전이었던 두산건설 위브 챔피언십은 중단됐다.새롭게 열리는 대회 외에 상금 증액이 확정된 대회도 있다. 4월 17~19일 가야컨트리클럽에서 열리는 넥센·세인트나인 마스터스 2026은 지난해 총상금 9억원에서 1억원이 증액돼 10억원으로 편성됐다.메이저 대회 못지않은 상금규모를 자랑하는 대회도 여럿 있다. 6월 5~7일 성문안 CC에서 열리는 2026 셀트리온 퀸즈 마스터즈는 지난해 총상금 12억원에서 3억원이 증액되면서 총상금 15억원을 놓고 펼쳐진다. 이밖에 셀트리온 퀸즈 마스터즈, KB금융 골든라이프 챔피언십(가칭), 하나금융그룹 챔피언십, 제26회 하이트진로 챔피언십도 총상금 15억원이 걸렸다.이와 함께 KLPGA에서 가장 오랜 역사와 전통을 자랑하는 KLPGA 챔피언십(8월 20~23일·포천힐스)은 BC카드·한국경제신문과 함께 총상금 15억원 규모로 열린다. 대신 상상인·한경 와우넷오픈은 중단됐다. 이외에도 일부 스폰서가 상금 증액을 고려하고 있어 내년 시즌 KLPGA 투어의 총상금 규모는 시즌 개막 이후 더 확대될 가능성이 높다.올 시즌 KLPGA 투어는 시즌 개막을 앞두고 일부 대기업이 대회에서 손을 떼기로 하면서 투어 전체가 위축되는 것 아니냐는 우려가 나오기도 했다. 이에 따라 선수들의 국제무대 경쟁력이 떨어질 수 있다는 지적도 나왔다. 그렇지만 KLPGA 투어에 큰 관심을 보인 김상열 회장의 노력으로 오히려 투어 규모가 확대되면서 선수들도 마음껏 자신의 기량을 펼칠 수 있었다. 이를 바탕으로 KLPGA 투어에서 활약한 황유민과 이동은이 미국여자프로골프(LPGA) 투어에 진출하는 등 투어 발전에 이바지했다.김상열 KLPGA 회장은 “한국 여자골프의 발전을 위해 대회 개최를 결정해 주신 모든 스폰서들과 투어를 응원해 주시는 골프 팬 여러분께 감사드린다”며 “KLPGA는 앞으로도 선수들이 최상의 환경에서 기량을 발휘할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.