KLPGA, 사회복지시설 3곳에 온정

여성·소아 관련 시설에 성금 전달

김상열 회장 “소외 이웃 위로받길”

이미지 확대 한국여자프로골프협회(KLPGA) 김순희(오른쪽) 수석부회장이 15일 서울 구로구 오류동 창신모자원을 찾아 후원금을 전달하고 있다. 창신모자원은 무주택 저소득 모자가정을 지원하는 기관이다.

한국여자프로골프협회(KLPGA) 김순희(오른쪽) 수석부회장이 15일 서울 구로구 오류동 창신모자원을 찾아 후원금을 전달하고 있다. 창신모자원은 무주택 저소득 모자가정을 지원하는 기관이다.

KLPGA 제공

2025-12-16 31면

한국여자프로골프협회(KLPGA)는 지난 5월 열린 KLPGA 투어 E1 채리티 오픈에서 선수 기부금을 통해 마련된 2250만원을 여성 및 소아 관련 사회복지시설 3곳에 전달했다고 15일 밝혔다.KLPGA와 E1은 당시 대회에서 약 3억원의 자선기금을 함께 마련했고 KLPGA는 이 가운데 2250만원의 잔여 기금과 물품을 사회복지시설 세 곳에 전달했다.앞서 지난 7월 KLPGA와 E1은 자선기금 중 2억 5000만원을 글로벌 아동권리 전문 NGO 굿네이버스와 네이버 해피빈에 전달해 취약계층 아동 지원사업과 한부모·미혼모 가정 및 청소년을 지원한 바 있다.자선기금은 각 시설의 특성에 맞춰 지원됐다고 KLPGA는 밝혔다. 무주택 저소득 모자 가정을 지원하는 ‘창신 모자원’과 여성 노인 양로시설 ‘성녀 루이제의 집’에는 약 650여만원의 후원금과 100만원 상당의 물품을 후원했다. 중증 질환을 보유한 소아의 단기 돌봄의료 시설인 ‘서울대 어린이병원 도토리 하우스’에는 의료 시설 특성상 750만원의 후원금을 기부했다.김상열 KLPGA 회장은 “이번 자선기금이 어려움을 겪는 이웃에게 작은 위로가 되기를 진심으로 바란다”며 “나눔에 기꺼이 동참해준 선수들에게 깊은 감사를 전한다”고 말했다.