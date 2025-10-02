문정민, 공격 골프로 버디만 10개 KLPGA 동부건설·한국토지신탁 챔피언십 둘째 날 선두…노승희는 올 시즌 첫 컷 탈락

이미지 확대 문정민.KLPGA 제공 닫기 이미지 확대 보기 문정민.KLPGA 제공

공격 골프를 지향하도록 만들어진 한국여자프로골프(KLPGA)투어 동부건설·한국토지신탁 챔피언십(총상금 10억원) 둘째 날 경기에서 문정민이 버디만 10개를 쓸어담으며 단독 선두에 나섰다.문정민은 2일 전북 익산시 익산 컨트리클럽(파72)에서 열린 대회 둘째날 경기에서 버디 10개에 보기 1개를 기록하며 19점을 획득했다. 이번 대회는 변형 스테이블포드 방식으로 치러지는데 파는 0점, 버디 2점, 이글 5점, 앨버트로스 8점을 부여하고 보기는 -1점, 더블보기 이상은 모두 -3점으로 처리해 점수 합계로 순위를 정한다. 버디는 2점인 반면 보기는 -1점이라 공격적인 플레이를 하도록 유도했다. 이 때문에 공격적 플레이를 펼치는 장타자가 유리한 경기 방식으로 알려졌다.문정민은 이날 경기 전 버디 10개를 잡자고 다짐했는데 실제로 경기에서도 이 같은 마음가짐을 그대로 실천했다.3번 홀(파4)부터 버디 행진을 시작한 문정민은 6번 홀(파5)까지 4홀 연속 버디 행진을 벌이며 점수를 쓸어담았고 7번 홀(파4)에서 보기로 잠시 주춤했으나 8번과 9번 홀(파4)에서 다시 버디 행진을 이어갔다.이날 파 4홀에서 대부분 웨지로 그린을 공략한 문정민은 버디 10개 중 8개를 홀 3ｍ 이내에 붙여 잡아냈다.문정민은 “안 되는 게 없는 날이었다”면서 “18홀에서 버디 10개는 처음으로 만약 스트로크 플레이 방식이라면 똑같은 코스라도 버디 10개는 못 잡아냈을 것”이라고 설명했다.그는 “(변형 스테이블포드 방식이라서) 버디를 잡으면 된다는 생각에 보기를 해도 크게 손해 보는 느낌이 없다. 무조건 버디를 많이 잡겠다고 마음먹고 나왔다”며 “내일도 모레도 순위는 생각지 않고 매일 버디 10개씩 잡는 게 목표”라고 덧붙였다.지난 7월 롯데오픈에서 우승한 박혜준이 14점을 보태 문정민에 5점 뒤진 2위(24점)로 올라섰고 전날 선두에 나섰던 이가영은 7점에 그쳐 공동 3위(23점)로 밀렸다. 대상 포인트 1위 유현조는 2라운드에서 버디 1개로 단 2점만 얻어내 공동 32위(13점)로 떨어졌다.상금랭킹 1위 노승희는 컷 기준 점수 9점에 3점 모자란 6점을 따내는 데 그쳐 컷 탈락했다. 노승희는 이번 시즌 24경기 만에 처음으로 컷 탈락했다. 노승희는 “컷 탈락은 서운하지만 전화위복으로 삼아 푹 쉬고 다음 대회에서 좋은 모습 보이겠다”고 말했다.