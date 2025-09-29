LPGA 쓴맛 본 성유진 ‘어둠 뚫고’ 첫 메이저 퀸

4차 연장 끝 컴백 KLPGA 우승

2m 퍼트 성공… 노승희, 7m 놓쳐



KPGA 전가람, 개인 통산 4승째

이미지 확대 성유진이 28일 경기 여주 블루헤런 골프클럽에서 열린 하이트진로 챔피언십 최종 라운드에서 노승희와 4차 연장 승부를 펼치고 있다. 한국여자프로골프(KLPGA) 투어에서 야간 연장이 치러진 건 역대 2번째로 2016년 팬텀 클래식 이후 9년 만이다.

이미지 확대 생애 처음 메이저 정상에 오른 뒤 트로피를 들고 환하게 웃는 성유진.

2025-09-29 26면

미국 무대 도전을 접고 한국여자프로골프(KLPGA) 투어로 돌아온 성유진(25)이 짙은 어둠을 동반한 4차 연장 혈투 끝에 생애 첫 메이저 퀸에 등극했다. 성유진은 28일 경기도 여주의 블루헤런 골프클럽(파72·6779야드)에서 열린 KLPGA 투어 2025시즌 마지막 메이저대회인 제25회 하이트진로 챔피언십(총상금 15억원) 최종일 연장전에서 시즌 상금 1위 노승희(24)를 꺾고 우승했다. 둘은 정규라운드를 나란히 합계 10언더파 278타로 마친 뒤 18번 홀(파5)에서 연장전을 벌였다.성유진은 4라운드에서 버디 4개에 보기 1개를 곁들여 3타를 줄였고 노승희는 버디 4개와 보기 2개를 묶어 2언더파 70타를 쳤다. 1~3차 연장에선 승부를 가리지 못했고 4번째 연장에서 노승희의 7m 버디 퍼트가 빗나간 반면, 성유진이 2m 버디 퍼트에 성공하며 길었던 하루에 마침표를 찍었다.이날 오전 많은 비가 내리면서 4라운드 출발이 예정보다 2시간 정도 늦어졌고, 일몰에도 승부가 나지 않아 연장전은 조명을 켠 채 1시간가량 야간 경기로 진행됐다. KLPGA 투어에서 야간 연장을 치른 것은 2016년 홍진주가 우승한 팬텀 클래식 이후 9년 만으로 역대 2번째다.성유진은 2023년 11월 에쓰오일 챔피언 우승 이후 약 2년 만에 통산 4승째를 챙겼다. 메이저 타이틀은 처음이다. 그는 2023년 시즌을 마치고 미여자프로골프(LPGA) 투어 퀄리파잉스쿨을 공동 7위로 통과했다. 지난해 LPGA 투어에서 톱10에 2차례 진입했으나 CME 글로브 포인트 최종 81위에 그쳐 국내로 돌아왔다. 시즌 초반 다소 고전하다가 5월부터 공동 2위 1회 포함 톱10에 6차례 이름을 올리다가 기어코 메이저 정상을 밟았다. 성유진은 우승 뒤 “24시간이 모자랐던 하루였던 것 같다”며 “고향(청주) 후배인 승희와의 연장이어서 마음이 복잡했는데 끝까지 멋진 승부를 펼쳐줘 고맙다”고 말했다. 올해 1승의 노승희는 준우승만 5번째.경기 여주 페럼클럽(파72)에서 끝난 한국프로골프(KPGA) 투어 현대해상 최경주 인비테이셔널(총상금 12억 5000만원)에서는 전가람이 최종 합계 14언더파 274타로 공동 2위 김백준과 이태훈을 1타 차로 제치고 우승했다. 1년 3개월 만에 투어 4승째.