최경주가 주최한 대회인데…KPGA 투어 현대해상 최경주 인비테이셔널서 컷탈락

황중곤, 연이틀 버디 6개로 3타차 단독 선두

대회 호스트이자 선수로 나선 탱크 최경주가 한국프로골프(KPGA) 투어 현대해상 최경주 인비테이셔널(총상금 12억 5000만원)에서 아쉽게 컷 탈락했다.최경주는 26일 경기 여주시 페럼클럽(파72)에서 열린 대회 둘째 날 버디 1개를 기록했지만 보기를 4개나 범하면서 3타를 잃고 3오버파 73타를 쳤다. 중간 합계 3오버파 147타를 기록한 최경주는 공동 87위로 컷 탈락했다. 이로써 최경주는 지난해 SK텔레콤 오픈 우승으로 세웠던 KPGA 투어 역대 최고령 우승 기록을 경신할 기회를 잃게 됐다.13번 홀(파4)에서 버디를 잡으며 전반을 시작한 최경주는 18번 홀(파5)과 후반 1번 홀(파4)에서 그린을 놓쳐 연속 보기를 범했고 2번 홀(파4)에서는 두 번째 샷이 페널티 구역으로 가는 바람에 3연속 보기를 적어냈다. 9번 홀(파5)에서도 보기를 기록한 최경주는 최고령 우승기록 도전을 다음으로 미뤘다.최경주는 “이븐파가 목표였으나 18번 홀 세 번째 샷에서 실수하는 바람에 보기가 나왔고 1번 홀과 2번 홀까지 세 개 홀 연속 보기를 하면서 스코어에 대한 압박이 있었다”면서 “그린도 어제보다 공을 세우는 것이 어려웠고 버디 기회가 별로 없었다”고 말했다.잠시 한국에 머무는 최경주는 다음 달 11일 시작하는 사스 챔피언십부터 PGA 챔피언스투어로 돌아간다.그는 PGA 투어 출전에 대한 도전의식도 분명히 했다. PGA 투어 500회 출전까지 단 한 개 대회가 남았다는 최경주는 “내년에는 500회 출전 기록을 채워보려고 한다. 매년 나이가 들지만 출전하는 대회 수는 예전이나 지금이나 차이 나지 않도록 관리를 열심히 하고 있다. 앞으로도 더 열심히 해서 좋은 소식 들려 드리도록 노력하겠다”고 강조했다.첫째 날에 이어 둘째 날도 보기 없이 버디만 6개를 잡은 황중곤이 12언더파 132타로 연이틀 선두에 나섰다. KPGA 투어에서 3승, 일본프로골프투어(JGTO)에서 4승을 기록한 황중곤은 2022년 7월 아시아드CC 부산오픈 이후 3년여 만의 우승에 도전한다. 지난 5월 SK텔레콤 오픈에서 한 차례 톱10(공동 3위)을 기록했었다.황중곤은 “어제 좋았던 샷감이 이어졌다. 전반홀에 좋은 감 이어가면서 오늘 노보기 마무리에 대한 욕심도 생겼다”면서 “다행히 퍼트가 잘 도와줘서 오늘도 보기 없이 마무리할 수 있었던 것 같다. 만족한다”고 말했다.전가람과 임예택, 이태훈(캐나다)이 황중곤을 3타 차로 추격하며 공동 2위(9언더파 135타)에 자리했다. 최승빈과 김종학, 유송규가 공동 5위(8언더파 136타)다. 강경남은 8위(7언더파 137타), 송민혁과 김우현이 공동 9위(6언더파 138타)로 2라운드를 마쳤다.