캘러웨이 어패럴, 추석 맞이 선물 아이템 공개

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

캘러웨이 어패럴, 추석 맞이 선물 아이템 공개

이제훈 기자
이제훈 기자
입력 2025-09-26 13:06
수정 2025-09-26 13:06
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
켈러웨이 어패럴 제공
켈러웨이 어패럴 제공


캘러웨이 어패럴은 26일 추석 명절을 맞아 소중한 이에게 감사의 마음을 전할 수 있는 선물 아이템을 공개했다.

이번 컬렉션은 가을의 감성을 담아낸 디자인과 간절기부터 늦가을까지 폭넓게 활용할 수 있는 실용성을 겸비해 계절의 변화 속에서도 편안하고 세련된 스타일을 연출할 수 있도록 했다.

부드러운 터치감이 돋보이는 빅 체크 패턴 풀오버는 필드 위에서 단정하면서도 감각적인 룩을 완성해준다. 또 캐시미어 니트는 브랜드 고유의 골프 아이덴티티를 반영하면서 가볍지만 뛰어난 보온성을 자랑한다.

전용 쇼핑백과 선물 상자, 캘러웨이 로고와 트리플트랙 골프볼 라인을 모티브로 디자인된 기프트 태그를 함께 제공해 작은 디테일까지 세심하게 고려한 패키지로 받는 순간부터 특별한 경험을 선사한다.

비거리 +20~40야드, 하이브리드 아이언으로 기록 단축

뱅골프 하이브리드 아이언 세트는 단순히 편하기만 한 클럽이 아니다. 세계 최초로 초고반발 기술을 아이언 세트에 적용해 비거리 20야드~40야드 증가라는 뛰어난 성능을 구현했다기존 아이언의 한계를 넘어선 성능으로 아마추어 골퍼들의 스코어 향상에 기여하고 있으며, 언론에서는 “골퍼의 한계를 깨뜨린 진화”라고 평가하고
뱅골프 바로가기
thumbnail - 비거리 +20~40야드, 하이브리드 아이언으로 기록 단축

추석 선물 아이템은 캘러웨이 어패럴 공식 홈페이지와 소셜미디어 채널을 통해 확인 가능하며 전국 주요 매장 및 공식 온라인 몰에서 구매할 수 있다.
이제훈 전문기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
가수 유승준의 한국비자발급 허용에 대한 당신의 생각은?
가수 유승준이 한국 입국비자 발급을 거부한 처분을 취소해 달라며 낸 세 번째 소송에서도 승소했다. 다만 이전처럼 주로스앤젤레스(LA) 총영사관이 법원 판단을 따르지 않고 비자 발급을 거부할 경우 한국 입국은 여전히 어려울 수 있다. 유승준의 한국입국에 대한 당신의 생각은?
1. 허용해선 안된다
2. 이젠 허용해도 된다
3. 관심없다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로