기적 이어가는 김비오, 콘페리투어 파이널 3차전 진출

파이널 2차전 막판 뒷심 공동 6위

3차전에서 포인트 랭킹 75위 들면

투어 최종전 진출해 1부 진출 노려

김비오. KPGA 제공

미국 무대 재입성을 노리는 김비오(35·호반건설)가 기적을 이어가고 있다.김비오는 22일(한국시간) 미국 오하이오 스테이트 유니버시티 골프클럽(파71)에서 끝난 2025 미국프로골프(PGA) 콘페리투어 파이널스 2차전 네이션와이드 칠드런스 호스피털 챔피언십(총상금 150만 달러)에서 최종 합계 11언더파 273타를 기록, 공동 6위에 자리했다.공동 2위로 컷 통과했던 김비오는 전날 3라운드에서 보기 6개를 쏟아내는 등 4오버파를 쳐 공동 19위까지 밀렸다. 하지만 마지막 날 이글 1개와 버디 5개, 보기 1개를 묶어 6타를 줄이는 뒷심을 발휘했다. 이에 따라 콘페리투어 포인트 랭킹 137위에서 110위가 된 김비오는 모두 120명이 출전하는 파이널스 3차전에 진출했다. 김비오가 3차전에서 톱5 이상의 성적을 올린다면 포인트 랭킹 상위 75명이 참가하는 최종전 출전도 가능할 전망이다. 최종전 기준 상위 20위까지는 내년 PGA 투어 출전권을 받는다.한국프로골프(KPGA) 투어 신인왕 송민혁의 부상으로 지난 8월부터 콘페리투어에 대신 출전하는 기회를 잡은 김비오는 5개 대회 연속 컷 통과를 이루는 등 기적을 거듭하고 있다. 그는 2011년 PGA 투어에서 1년간 뛰었으나 시드를 지키지 못하고 이듬해 콘페리투어로 떨어졌다. 2013년과 2018년에도 콘페리투어에서 활동한 그는 적지 않는 나이에 다시 큰 무대를 향한 꿈을 키우고 있다.김비오는 “대회를 잘 마무리해서 너무 좋다”면서 “특히 아쉬운 부분을 차근차근 수정하면서 다음 대회를 준비할 기회가 생겨 더욱 기쁘다”고 말했다. 이어 “잃을 것이 없기 때문에 뒤늦게 찾아온 기회를 잡기 위해 최선을 다해 노력할 것”이라고 강조하며 “많은 팬 분들의 응원이 필요하다”고 덧붙였다.김비오는 새달 2일 오후 오클라호마의 더 패트리엇 골프클럽에서 개막하는파이널스 3차전 컴플라이언스 솔루션스 챔피언십에서 다시 기적에 도전한다.