두 번 K-골프 연장 쓴맛 본 세계4위 이민지, 하나금융챔피언십 우승 경쟁

방금 들어온 뉴스

두 번 K-골프 연장 쓴맛 본 세계4위 이민지, 하나금융챔피언십 우승 경쟁

박성국 기자
박성국 기자
입력 2025-09-19 18:11
수정 2025-09-19 18:11
여자 골프 세계랭킹 4위 이민지(호주)가 두 번이나 연장전 패배 쓴맛을 봤던 한국여자프로골프(KLPGA)투어 하나금융그룹 챔피언십에서 또 한 번 우승 경쟁에 뛰어들었다.

세컨드샷 하는 이민지
세컨드샷 하는 이민지 19일 인천 청라 베어즈베스트 청라GC에서 열린 하나금융그룹 챔피언십 2라운드 4번홀에서 이민지가 세컨드샷을 하고 있다.


이민지는 19일 인천 베어즈베스트 청라 골프클럽(파72)에서 열린 대회 2라운드에서 4언더파 68타를 쳤다. 중간 합계 4언더파 140타의 이민지는 선두 박혜준에 1타 뒤진 공동 2위로 따라붙었다. 전날 1라운드 때보다 11계단 순위를 끌어 올렸다.

하나금융그룹 후원을 받는 이민지는 이번이 이 대회 4번째 출전이다. 2021년에는 송가은과 연장전에서 졌고, 2023년에는 이다연에게 연장전에서 우승 트로피를 내줬다. 지난해 대회는 공동 3위로 마무리했다.

LPGA 투어 통산 11승을 거둔 이민지는 “후원사 대회라서 (올해는) 당연히 우승하고 싶다”고 강한 의지를 내비쳤다.

전날 강한 바람에 버디 2개에 보기 2개를 묶어 이븐파로 1라운드를 마친 이민지는 이날은 버디 7개를 뽑아내지만, 보기 3개를 범하는 기복을 보였다. 11번 홀까지는 버디 3개와 보기 3개를 기록했지만, 12번 홀부터 18번 홀까지 7개 홀에서 버디 4개를 뽑아내며 4타를 줄였다.

이민지는 “9번 홀을 마친 뒤 30∼40분가량 쉬는 시간에 음식도 먹고 심기일전했던 게 도움이 됐다. 바람도 어제보다 덜해 버디 기회를 많이 만들었다”고 말했다.

박혜준이 19일 인천 청라 베어즈베스트 청라GC에서 열린 ‘하나금융그룹 챔피언십’ 2라운드 1번 홀에서 티샷을 하고 있다. KLPGA 제공
박혜준이 19일 인천 청라 베어즈베스트 청라GC에서 열린 '하나금융그룹 챔피언십' 2라운드 1번 홀에서 티샷을 하고 있다.


1라운드 막판 4개 홀에서 3타를 줄여 공동 선두에 올랐던 박혜준은 이날도 17, 18번홀 연속 버디로 2타를 줄여 단독 선두(5언더파 139타)로 치고 나갔다.

박혜준은 지난 7월 베어즈베스트 청라 골프클럽에서 치러졌던 KLPGA투어 롯데오픈에서 생애 첫 우승을 따낸 지 두 달만에 같은 골프장에서 두 번째 우승을 바라보게 됐다.
박성국 기자
