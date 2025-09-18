남자들도 어려워하는 난코스에서 LPGA 투어 메이저대회인 KPMG 여자 PGA 챔피언십 개최…한국선수들 성적 점점 내기 힘들어질 듯

이미지 확대 베스페이스 주립공원 홈피 캡처 닫기 이미지 확대 보기 베스페이스 주립공원 홈피 캡처

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

미국프로골프(PGA) 투어 선수들도 어려워하는 난코스에서 미국여자프로골프(LPGA) 메이저대회가 열린다.미국프로골프협회(PGA of America)는 18일(한국시간) 2028년 KPMG 여자 PGA 챔피언십 개최지로 미국 뉴욕주 파밍데일의 베스페이지 주립공원 블랙코스에서 개최키로 했다고 밝혔다.블랙코스에서 여자 프로골프 메이저 대회가 열리는 것은 이번이 처음이다. 이 코스는 27일부터 사흘 동안 펼쳐지는 유럽과 미국 골프 대항전인 라이더컵이 개최되는 장소다.무엇보다 관심을 모으는 것은 개최 장소가 남자인 PGA 투어 선수들도 쩔쩔매는 극상의 난도로 악명이 높은 곳이기 때문이다.실제로 이코스는 2002년 US오픈 당시 타이거 우즈(미국) 혼자만이 언더파 스코어를 적어냈다. 2009년 루커스 글로버(미국)가 우승한 US오픈 때는 4언더파가 우승 스코어일 정도였다. 퍼블릭 코스인 이곳에는 평소 “몹시 어려운 코스이므로 아주 뛰어난 실력을 지닌 골퍼만 플레이하라”는 경고문이 붙어 있을 정도다.LPGA 투어 메이저대회인 KPMG 여자 PGA 챔피언십은 PGA가 주관하는데 LPGA 투어 메이저대회는 갈수록 어려운 코스에서 열리는 추세다.올 시즌 메이저대회인 US여자오픈은 에린 힐스를 비롯해 페블비치, 올림픽 클럽, 파인허스트, 오크몬트 등 남자 메이저대회 단골 개최 코스에서 열렸다. 특히 이런 경향은 2010년 이후 여자 대회 개최에 부정적이었던 남자 메이저대회 개최 코스가 개방적인 모습을 보이면서 더욱 많아지고 있다. 실제로 KPMG 여자 PGA 챔피언십도 올림피아필즈, 헤이즐틴, 콩그레셔널, 발투스롤 등 남자 메이저대회 코스에서 개최됐다.어려운 코스로 알려진 곳에서 대회가 열리면서 LPGA 투어 메이저대회에 출전하는 한국여자프로골프(KLPGA) 투어 선수들도 적응에 더욱 애를 먹을 것으로 예상된다.KLPGA 하나금융챔피언십 대회 개막을 앞두고 17일 열린 기자회견에서 디펜딩챔피언 자격으로 기자회견에서 참석했던 마다솜도 비슷한 의견을 밝혔다.올 시즌 US여자오픈과 AIG여자오픈에 참가했던 마다솜은 “한국에서 겪어보지 못한 바람과 비를 맞고 적응하는데 많은 어려움을 겪었다”면서 “경험해보지 못한 바람을 경험하면서 한국에서는 어떤 바람이라도 칠 수 있을거 같고 그린이나 페어웨이 세팅도 까다로운 것도 익숙해질 것 같다”고 말했다.리디아 고(뉴질랜드)는 “몹시 어려운 코스에서 열리는 메이저대회는 LPGA 투어 선수에게도 아주 어렵다. 한국에서 사나흘 전에 건너온 선수가 이런 코스에서 적응하기에는 쉽지 않다”고 소개했다.