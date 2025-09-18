리디아 고·이민지 “한국 코스도 LPGA처럼 어려워요”

오늘부터 KLPGA 하나금융 대회

지난해 파리올림픽 금메달과 미국여자프로골프(LPGA) 투어 명예의 전당 최연소 입회에 빛나는 리디아 고(뉴질랜드)가 “LPGA와 한국 대회 코스가 특별히 다르지 않다”고 말했다.세계 3위 리디아 고는 한국여자프로골프(KLPGA) 투어 하나금융그룹 챔피언십 개막을 하루 앞두고 17일 인천 베어즈베스트 청라 골프클럽에서 열린 기자회견에서 “일반적인 LPGA 대회 코스 난도는 한국 대회와 비슷하다”며 “다만 대회마다 잔디가 달라 적응이 좀 힘들고 아무래도 강한 선수가 많아서 더 어렵게 느껴질 수 있다”고 말했다.LPGA 투어 메이저 대회에 다녀온 KLPGA 선수들이 코스가 어려워 혀를 내둘렀다는 반응에 리디아 고는 “메이저만 유독 어렵다. 나는 한국 코스가 쉽다고 생각지 않는다. 재작년엔 못 친 게 아닌데도 컷 탈락했다”고 너스레를 떨었다.지난 6월 메이저 대회 KPMG 위민스 PGA챔피언십에서 우승하며 LPGA 투어 통산 11승을 거둔 세계 4위 이민지(호주)도 “메이저만 경험하면 어렵다고 생각할 수 있다”고 거들었다.리디아 고와 이민지는 메인 스폰서가 주최하는 이번 대회 우승을 위해서 날씨를 고려한 적절한 클럽 선택이 승부를 가를 것으로 전망했다. 대회장은 파72에 6781야드의 긴 코스인데 3, 4라운드에는 6813야드로 더 늘어난다.리디아 고는 “긴 클럽을 잘 사용해야 할 것 같다”고 짚었다. 디펜딩 챔피언 마다솜은 “비가 와서 공이 떠서 날아가는 거리를 확보하는 게 급선무”라면서 “﻿자주 쳐야 하는 중장거리 버디 퍼트가 승부의 열쇠가 될 듯하다”고 말했다.돌풍의 신인 김민솔은 “아직 연습 라운드를 마치지 못해 코스 파악이 덜 됐지만 다들 길다고 하더라. 긴 클럽을 많이 써야 하고 그린이 좀 튈 수 있다. 다양한 샷을 구사하는 게 중요할 것 같다”고 말했다.