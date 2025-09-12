김세영·김아림·박금강, LPGA 투어 퀸시티 챔피언십 첫날 공동 3위…선두와 3타 차

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

김세영·김아림·박금강, LPGA 투어 퀸시티 챔피언십 첫날 공동 3위…선두와 3타 차

서진솔 기자
서진솔 기자
입력 2025-09-12 12:12
수정 2025-09-12 12:19
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
김세영. AFP 연합뉴스
김세영. AFP 연합뉴스


이미지 확대
김아림. AP 연합뉴스
김아림. AP 연합뉴스


김세영과 김아림, 박금강이 나란히 선두와 3타 차 공동 3위로 미국여자프로골프(LPGA) 투어 크로거 퀸시티 챔피언십(총상금 200만달러)을 시작했다.

김세영은 12일(한국시간) 미국 오하이오주 해밀턴타운십의 TPC 리버스벤드(파72·6876야드)에서 열린 대회 첫날 1라운드에서 버디 8개, 보기 2개로 6언더파 66타를 기록했다. 김아림, 박금강, 천페이윤(대만), 패티 타바타나킷(태국) 등과 공동 3위다. 선두는 9언더파 63타의 짠네티 완나센(태국)였다.

지난달 말 FM 챔피언십 3위에 올랐던 김세영은 최근 6개 대회에서 4번의 톱10을 달성했던 상승세를 이어갔다. 그는 2020년 11월 펠리컨 챔피언십 이후 4년 10개월 만에 투어 13승째를 노린다.

김아림은 이글 1개와 버디 7개, 보기 3개 등 6언더파 66타로 1라운드를 마쳤다. 올해 시즌 개막전 힐튼 그랜드 배케이션스 챔피언스 토너먼트에서 우승한 김아림은 LPGA 투어 첫 2승에 도전한다. 이번 시즌 LPGA 투어를 보면 23개 대회가 끝난 시점에 2승을 거둔 선수가 한 명도 없다. 박금강도 버디 7개, 보기 1개로 3위가 됐다.


비거리 +20~40야드, 하이브리드 아이언으로 기록 단축

뱅골프 하이브리드 아이언 세트는 단순히 편하기만 한 클럽이 아니다. 세계 최초로 초고반발 기술을 아이언 세트에 적용해 비거리 20야드~40야드 증가라는 뛰어난 성능을 구현했다기존 아이언의 한계를 넘어선 성능으로 아마추어 골퍼들의 스코어 향상에 기여하고 있으며, 언론에서는 “골퍼의 한계를 깨뜨린 진화”라고 평가하고
뱅골프 바로가기
thumbnail - 비거리 +20~40야드, 하이브리드 아이언으로 기록 단축

지지 스톨(미국)이 7언더파 65타, 선두에 2타 뒤진 단독 2위에 자리했다. 넬리 코르다(미국)는 공동 9위(5언더파 67타), 세계 랭킹 1위 지노 티띠꾼(태국)은 공동 26위(3언더파 69타)다. 디펜딩챔피언인 교포 선수 리디아 고(뉴질랜드)는 2언더파 70타, 공동 45위에 머물렀다.
서진솔 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
가수 유승준의 한국비자발급 허용에 대한 당신의 생각은?
가수 유승준이 한국 입국비자 발급을 거부한 처분을 취소해 달라며 낸 세 번째 소송에서도 승소했다. 다만 이전처럼 주로스앤젤레스(LA) 총영사관이 법원 판단을 따르지 않고 비자 발급을 거부할 경우 한국 입국은 여전히 어려울 수 있다. 유승준의 한국입국에 대한 당신의 생각은?
1. 허용해선 안된다
2. 이젠 허용해도 된다
3. 관심없다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로