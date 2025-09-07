문도엽, KPGA 파운더스컵서 시즌 2승…“나이 많다고 꿈 포기하지 않고 PGA 우승이 꿈”

이미지 확대 문도엽.KPGA 제공 닫기 이미지 확대 보기 문도엽.KPGA 제공

2013년 한국프로골프(KPGA) 투어에 데뷔한 노장 문도엽이 시즌 두 번째 우승을 차지했다. 그는 나이가 많다고 꿈을 포기하는 일은 없을 것이라며 미국프로골프(PGA) 투어에서 우승하는 것이 꿈이라는 원대한 목표도 밝혔다.문도엽은 7일 전남 영암군 골프존카운티 영암45(파72)에서 열린 KPGA 투어 KPGA 파운더스컵(총상금 7억원) 마지막 날 8언더파 64타를 쳐 최종 합계 26언더파 262타로 ‘영암 사나이’김찬우를 4타차(22언더파 266타)로 누르고 우승을 차지했다.지난 5월 GS칼텍스 매경오픈을 우승한 데 이어 넉 달 만에 시즌 2승을 거둔 문도엽은 이미 시즌 2승을 거둔 옥태훈에 이어 두 번째로 다승자가 됐다.2013년 KPGA 투어에 데뷔한 문도엽이 한 시즌에 두 번 이상 정상에 오른 것은 이번이 처음으로 그는 통산 5승도 달성했다.문도엽은 다승 공동 선두에 제네시스 포인트 랭킹 3위로 올라서며 개인 타이틀 경쟁에도 뛰어들었다.마지막 날 박영규, 임예택, 최진호 등에게 2타 앞선 채 최종 라운드를 맞이한 문도엽은 1번 홀부터 기분 좋은 버디를 잡으며 산뜻하게 출발했다. 문도엽은 3∼6번 홀에서 4연속 버디 쇼를 펼치며 2위 그룹을 4타 차로 멀찌감치 따돌리면서 초반 독주를 펼쳤다. 8번 홀(파5)에서 3ｍ 버디 퍼트를 넣어 2위 그룹과는 5타차로 벌어지면서 사실상 승부는 갈렷다.김찬우는 17번 홀(파3)에서 이날 8번째 버디를 잡아내 3타 차까지 좁혔지만 경기를 뒤집기엔 남은 홀이 모자랐다.문도엽은 “프로가 된 뒤 1년에 두 번 우승한 게 처음이라 기분 좋다”며 “한 번 이상 우승하는 게 쉽지는 않더라. 이왕 두 번 우승했으니 한 번 더 우승해서 애초 목표로 삼았던 시즌 3승을 완성하고 싶다”고 말했다.올해 34세인 그는 “PGA투어에 진출하는 걸 넘어 PGA투어 우승이 목표”라면서 “나이가 많다고 꿈을 접어야 하는 건 아니다”고 포부를 밝혔다.지난해 이 대회 챔피언 고군택은 공동 6위(18언더파 270타)에 이름을 올렸다. 코오롱 한국오픈에서 우승한 사돔 깨우깐자나(태국)는 8언더파 64타를 친 끝에 공동 20위(15언더파 273타)로 순위를 끌어올렸다. 깨우깐자나는 신인왕 레이스에서 압도적인 1위를 달려 KPGA 투어에서 교포가 아닌 외국인 신인왕 탄생을 예고했다.전반기에 2승을 올려 상금과 제네시스 대상 포인트 1위를 꿰찬 옥태훈은 공동 25위(14언더파 274타)에 그쳤다.