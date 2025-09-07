유현조, KLPGA 최초 루키 메이저 대회 타이틀 방어 성공…노승희, 홍정민 제치고 통산상금 10억원 돌파

이미지 확대 유현조가 7일 경기도 이천시 블랙스톤 이천(파72)에서 열린 한국여자프로골프(KLPGA)투어 시즌 세 번째 메이저대회인 KB 금융 스타 챔피언십에서 대회 2연패에 성공한 뒤 동료 선수들이 몰세례를 받고 있다. 지난해에 이어 올해에도 이번 대회에서 우승한 유형 조는 KLPGA 투어 최초로 메이저 대회에서 우승한 신인이 타이틀방어에 성공하는 기록을 세웠다. KLPGA 제공 닫기 이미지 확대 보기 유현조가 7일 경기도 이천시 블랙스톤 이천(파72)에서 열린 한국여자프로골프(KLPGA)투어 시즌 세 번째 메이저대회인 KB 금융 스타 챔피언십에서 대회 2연패에 성공한 뒤 동료 선수들이 몰세례를 받고 있다. 지난해에 이어 올해에도 이번 대회에서 우승한 유형 조는 KLPGA 투어 최초로 메이저 대회에서 우승한 신인이 타이틀방어에 성공하는 기록을 세웠다. KLPGA 제공

이미지 확대 유현조.KLPGA 제공 닫기 이미지 확대 보기 유현조.KLPGA 제공

이미지 확대 노승희. KLPGA 제공 닫기 이미지 확대 보기 노승희. KLPGA 제공

이미지 확대 박결.KLPGA 제공 닫기 이미지 확대 보기 박결.KLPGA 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

올 시즌 돋보이는 활약을 펼치고도 준우승만 3차례 차지하는 등 우승과 인연을 맺지 못했던 유현조가 한국여자프로골프(KLPGA) 투어 최초로 메이저 대회에서 우승한 신인이 타이틀방어에 성공하는 기록을 세웠다.유현조는 7일 경기도 이천시 블랙스톤 이천(파72·6718야드)에서 열린 KLPGA 투어 KB금융 스타 챔피언십(총상금 15억원) 마지막 날 버디 3개, 보기 2개 1언더파 71타를 쳤다. 최종합계 9언더파 279타를 기록한 유현조는 노승희(5언더파 283타)를 4타차로 제치고 올 시즌 첫 우승과 함께 타이틀 방어에 성공했다.지난해 이 대회에서 우승하며 신인왕 타이틀을 차지했던 유현조는 KLPGA 투어 최초로 메이저대회에서 신인 우승자가 타이틀 방어에 성공하는 기록을 세웠다. 또 통산 2승을 모두 메이저대회에서 올렸다. 이 대회에서 2연패에 성공한 것은 2016년과 2017년 연속으로 우승을 차지한 김해림 이후 8년 만이다. 이와 함께 한국오픈 2연패에 성공한 강수연(2000~2001), 송보배(2003~2004) 등에 이어 역대 8번째로 메이저대회 2연패에 성공한 선수가 됐다.우승상금 2억7000만원을 받은 유현조는 대상포인트 100점을 추가하면서 482점으로 홍정민(400점)을 제치고 1위에 올랐다.3라운드까지 2위였던 박결에 1타차로 앞선 채 마지막 날을 맞은 유현조는 7번 홀(파3)에서 보기를 범하면서 불안한 모습을 보였다. 유현조는 11번 홀(파4)에서 보기를 범하면서 상승세를 탄 노승희에 1타차로 추격당해 위기를 맞았다. 그렇지만 12번 홀(파4)에서 곧바로 두 번째 샷을 핀 2.1m에 붙여 버디를 잡은 데 이어 13번 홀(파3)에서도 9.4m짜리 긴 거리 버디 퍼트에 성공하며 3타차까지 달아났다. 유현조는 18번 홀(파5)에서도 버디를 잡으며 승부를 갈랐다.유현조는 “핀 위치가 너무 어려워 보수적으로 운영하려 했다”면서 “12번과 13번홀 연속 버디로 경기가 잘 풀렸다”고 말했다.올 시즌 준우승만 4차례를 차지한 노승희는 준우승으로 상금 1억6500만원을 추가하면서 이번 대회에서 상금을 추가하지 못한 홍정민을 제치고 처음으로 상금 10억원(10억8768만9754원)을 돌파하며 상금순위 1위에 올랐다.이날만 4타를 줄인 이제윤이 전예성, 박결과 함께 4언더파 284타로 공동 3위에 올랐다. 2018년 10월 SK네트웍스·서울경제 레이디스 클래식 이후 7년 만에 우승을 노리던 박결은 보기 4개와 더블보기 1개, 버디 3개로 아쉬운 모습을 보였다.