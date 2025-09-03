박세리, LPGA 주관 한화 라이프플러스 인터내셔널 크라운 공식 앰배서더 위촉

이미지 확대 박세리. 대회조직위 제공 닫기 이미지 확대 보기 박세리. 대회조직위 제공

한국 여자 골프의 전설인 박세리가 미국여자프로골프(LPGA) 투어 주관으로 열리는 한화 라이프플러스 인터내셔널 크라운(총상금 200만달러) 공식 앰배서더로 위촉됐다.대회조직위원회는 3일 “박세리가 개인 소셜 미디어를 통해 대회를 홍보하고 개막 세리머니 등 행사에 참석할 예정”이라고 밝혔다.국가대항전 성격의 한화 라이프플러스 인터내셔널 크라운은 2014년 시작해 2년마다 열리고 있다. 올해 대회는 다음 달 23일부터 26일까지 경기도 고양시 뉴코리아 컨트리클럽에서 열린다.이번 대회엔 한국, 미국, 일본, 태국, 스웨덴, 호주, 중국, 월드팀 총 8개 팀 32명의 선수가 출전해 기량을 겨룬다. 한국 대표팀은 김효주, 유해란, 고진영, 최혜진이 나선다.나흘간 열리는 대회는 1~3라운드 포볼 매치 플레이, 최종 라운드는 싱글 매치 플레이와 포섬 매치 플레이의 혼합 방식으로 진행한다.박세리는 “세계 최고의 선수가 국가의 자존심을 걸고 경쟁하는 한화 라이프플러스 인터내셔널 크라운에 함께하게 돼 영광”이라고 밝혔다.