메이저 퀸 vs 장타 퀸

전인지, 2년 만에 국내 최대 규모급 대회에서 방신실과 샷 대결

2025-09-03 26면

한국과 미국, 일본 무대에서 메이저 타이틀만 8차례 획득한 ‘메이저 퀸’ 전인지가 국내 메이저 대회에서 첫 메이저 왕관을 노리는 방신실과 샷 대결을 펼친다. 무대는 4일부터 경기 블랙스톤 이천(파72·6722야드)에서 나흘간 펼쳐지는 한국여자프로골프(KLPGA) 투어 시즌 세 번째 메이저 대회 KB금융 스타챔피언십(총상금 15억원)이다.2015년 이 대회 챔피언이기도 한 전인지는 이듬해 미국여자프로골프(LPGA) 투어에 진출해 활약 중이다. 2017년 말 KB금융그룹과 인연을 맺은 그는 부상에 시름했던 지난해를 제외하고 꾸준히 이 대회에 출전해 왔다. 다만 지난해 5월 US여자오픈 이후 시즌을 중단했다가 올해 복귀한 뒤 15개 대회에서 공동 18위가 최고 성적일 정도로 아직 제 실력을 되찾지는 못한 상황이다. 때문에 전인지가 국내 무대에서 부활의 샷을 선보일지 관심이다.역시 KB금융그룹의 후원을 받는 방신실은 지난 4월 넥센·세인트나인 마스터즈와 7월 하이원리조트 여자오픈에서 트로피를 수확하며 KLPGA 투어를 대표하는 간판급 스타로 입지를 굳히고 있다. 아직 메이저 우승이 없는 만큼 이번 대회에서 시즌 3승과 함께 첫 메이저 타이틀을 벼른다.메이저 대회인데다가 총상금이 지난해보다 3억원이나 늘어나 그만큼 경쟁이 더 치열해질 전망이다. 디펜딩 챔피언 유현조의 기세가 만만치 않다. 올해 19개 대회에서 준우승 3회, 3위 2회를 포함해 톱10을 12차례나 기록한 유현조는 타이틀 방어를 통한 마수걸이 우승을 꿈꾼다. 유현조는 “현재 샷 감과 컨디션이 좋아서 타이틀 방어를 꼭 해내고 싶다”고 말했다.올 시즌 2승에 준우승 3차례, 3위 1차례 등 9번의 톱10으로 대상포인트, 상금, 평균 타수 등 각종 지표에서 1위를 달리는 홍정민도 강력한 우승 후보다. 특히 이번 대회를 통해 시즌 첫 상금 10억원을 돌파하는 선수가 탄생할지도 관심이다. 상금 1위 홍정민이 357만 3333원을 남겨두고 있어 가능성이 가장 크다.