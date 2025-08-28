노승희, KLPGA 투어 상금랭킹 1위 노려…29일 개막 KLPGA 투어 KG 레이디스 오픈서 배소현 타이틀방어시도

이미지 확대 노승희의 티샷 노승희의 티샷

꾸준한 경기력을 선보인 노승희가 29일 개막하는 한국여자프로골프(KLPGA) 투어 KG 레이디스 오픈(총상금 10억원)에서 상금랭킹 1위에 올라서는 것을 노리고 있다.노승희는 이날부터 31일까지 경기도 용인 써닝포인트 컨트리클럽(파72)에서 열리는 대회에서우승해 1억8000만원의 상금을 추가하면 상금랭킹 1위에 올라선다.이 대회 전까지 9억1623만9754원의 상금을 받은 노승희는 상금랭킹 2위이며 3위인 이예원(8억8868만6436원)에 2555만원가량 더 받았다. 마침 상금랭킹 1위이자 대상포인트 1위인 홍정민(9억9642만6667원)이 이 대회에 불참해 노승희와 이예원은 우승하면 곧바로 상금랭킹 1위에 등극한다. 뿐만 아니라 올 시즌 처음으로 상금 10억원을 돌파하는 선수가 된다. 이예원은 2023시즌 이후 2년 만에 상금 10억 원에 도전한다.무엇보다도 노승희의 페이스가 좋다. 노승희는 이번 시즌 우승 1차례를 포함해 준우승만 3차례를 거두는 등 흐름이 좋다. 특히 최근 끝난 BC카드·한경 레이디스컵에서도 준우승을 차지하는 등 최근 3경기에서 모두 톱3에 들 정도로 기복없는 경기력을 선보이고 있다.노승희는 “우승 문턱에서 자꾸 실수해서 기회를 날렸다”며 “이번 대회는 좀 더 집중하면서 좋은 결과를 얻겠다”고 다짐하고 있다.5월까지 3승을 쓸어담으며 다승 1위인 이예원도 후반기 반등을 벼르고 있다. 최근 성적이 주춤하면서 상금과 대상포인트 모두 홍정민에게 선두를 내준 상황이라 이번 대회를 통해 선두 지키기에 나설 수 있다.이예원은 “더운 날씨로 인해 체력적으로 조금 부담되지만 현재 컨디션과 샷감은 좋기 때문에 집중력만 잘 유지한다면 좋은 결과가 기대된다”면서 “특히 티샷이 까다로운 홀이 몇 개 있어서 그때 조금 더 집중할 계획”이라고 말했다.디펜딩 챔피언 배소현은 시즌 2승에 도전한다. 지난해 이 대회에서 3차 연장 끝에 트로피를 들어 올린 배소현은 올해도 이 대회에서 우승을 노리고 있다. 13회까지 열린 대회에서 타이틀방어는 물론 2회 우승자도 없다.배소현은 “드로우 구질이 유리한 코스라고 생각하는데 기존에 갖고 있는 구질을 활용하면서 아이언 샷 정확도를 잘 유지해 버디 찬스를 많이 만들 계획”이라면서 “아직 타이틀 방어에 성공하거나 2승을 기록한 선수가 없는데 이번에 내가 처음 달성하면서 올 시즌 다승에도 도전하겠다. 의미 있는 대회인 만큼 더 집중하겠다”고 각오를 밝혔다.이밖에 방신실과 유현조, 이동은 등도 우승 후보군으로 꼽힌다. 다만 직전 대회인 BC카드·한경 레이디스컵 우승자 김민솔은 출전하지 못한다. 통산 20번째 우승에 1승만을 남겨둔 박민지는 직전 BC카드·한경 레이디스컵 톱10의 기운을 이어간다는 각오다.