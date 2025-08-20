29대 1, 압도적 1강 셰플러에 맞서는 29명…임성재, 아시아 사상 첫 투어 챔피언십 우승 가능할까

이미지 확대 스코티 셰플러. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 스코티 셰플러. 연합뉴스

미국프로골프(PGA) 투어 이번 시즌 페덱스컵 포인트 상위 30명만 출전하는 ‘왕중왕전’인 투어 챔피언십이 22일(한국시간) 미국 조지아주 애틀랜타 이스트레이크 골프클럽(파70)에서 열린다.무엇보다도 올 시즌 절대 1강으로 군림하고 있는 세계랭킹 1위 스코티 셰플러(미국)에 맞서 한국 선수로는 유일한 임성재를 비롯한 29명의 쟁쟁한 선수들이 어떤 반격을 펼칠지가 관심이다.지난해 7승을 얻은 셰플러는 올 시즌에도 지난 5월 CJ컵 바이런 넬슨을 시작으로 PGA 챔피언십(메이저), 메모리얼 토너먼트(시그니처 대회), 디오픈(메이저), BMW 챔피언십(플레이오프)까지 5승을 획득하며 절대 지존의 자리를 지키고 있다. 그가 출전한 올 시즌 18개 대회 중 5차례 우승을 포함해 모두 15차례 톱10안에 드는 등 안정적인 모습을 보였다. 특히 그는 5승 중 4승이 총상금 1000만달러 이상의 특급대회에서 강한 집중력을 발휘하는 모습을 보였다.지난해 챔피언이기도 한 셰플러는 이번에도 우승하게 되면 사상 최초로 페덱스컵 2연패라는 기록도 세운다. 2007년 시작된 페덱스컵 플레이오프 시리즈를 2년 연속 제패한 선수는 없다. 그야말로 타이거 우즈에 이어 전설의 반열로 점차 들어서는 것이다.셰플러의 대항마로는 세계랭킹 2위이자 페덱스컵 랭킹 2위인 로리 매킬로이(북아일랜드)를 꼽을 수 있다. 2016년, 2019년, 2022년 등 세 번이나 페덱스컵을 거머쥔 바 있는 매킬로이는 2022년엔 마지막 라운드에서 6타 차를 극복하고 셰플러를 상대로 대역전극을 펼치기도 했다.한국 선수 중에선 임성재가 유일하게 출격한다. 2019년부터 올해까지 7년 연속 최종전에 출전하는 그는 아시아 선수로는 최초로 투어 챔피언십 우승이라는 타이틀을 노린다. 임성재는 2022년 매킬로이에 한 타 뒤진 준우승을 차지한 바 있다.무엇보다도 올해에는 지난해와 달라진 규정으로 대회 흥행요소를 더했다. 지난해까지는 대회 직전 순위에 따라 보너스 타수를 안고 경기를 시작했지만 올해는 원점에서 시작한다는 점이다. 페덱스 포인트를 기준으로 1위는 10언더파, 2위는 8언더파, 3위는 7언더파 등으로 시작했는데 올해는 그것이 없어졌다. 따라서 모든 선수들이 동등한 선상에서 경쟁하게 됐다.8년 연속 투어 챔피언십에 출전하는 매킬로이는 대회를 앞두고 가진 기자회견에서 “내 생각에 동조하는 사람이 많지 않다”고 전제하면서 “투어 성적에 따라 보너스 타수를 제공하는 차등타수제가 나쁘지 않았다고 생각한다”고 말했다.그러면서도 그는 “시즌 내내 두각을 드러내지 못했던 선수도 올해 마지막 무대에서 큰 상금을 노릴 수 있게 되었고 반대로 이미 좋은 시즌을 보낸 선수에게는 그 성과를 확실히 마무리할 기회가 될 수 있다”며 차등타수제 폐지 긍정적인 면도 부각했다.