장유빈, LIV 1년 만에 성적 부진으로 방출 위기

방금 들어온 뉴스

장유빈, LIV 1년 만에 성적 부진으로 방출 위기

이제훈 기자
이제훈 기자
입력 2025-08-19 00:46
수정 2025-08-19 00:46
이미지 확대
장유빈. KPGA 제공
장유빈.
KPGA 제공


지난해 한국프로골프(KPGA) 투어에서 상금왕과 대상 등 개인타이틀을 석권한 뒤 야심 차게 LIV 골프에 도전했던 장유빈이 한 시즌 만에 퇴출 위기에 놓였다. 장유빈은 18일(한국시간) 미국 인디애나주 웨스트필드의 더클럽 앳 채텀힐스(파71)에서 열린 LIV 골프 인디애나폴리스 대회(총상금 2500만 달러) 최종 라운드에서 7언더파 64타를 치면서 최종 합계 10언더파 203타로 공동 27위로 대회를 마무리했다.

LIV 골프는 이번 대회를 끝으로 개인 시즌 순위를 확정하는데 장유빈은 투어 전체 61명 중 개인 포인트 53위에 자리해 내년 시드가 주어지는 48위 안에 들지 못했다. 이에 따라 장유빈은 프로모션 이벤트를 통해 다시 LIV 골프 출전권을 되찾아야 한다. ﻿장유빈이 출전권을 잃게 된다면 지난해 5년 시드를 확보한 KPGA 투어 복귀가 가장 현실적인 대안이다. 장유빈은 지난해 대상 특전으로 2029년까지 KPGA 시드를 갖고 있다. 미국프로골프(PGA) 투어에도 도전할 수 있지만 LIV 골프에서 뛰었기 때문에 최소 1년의 유예 기간이 필요하다.

임성재는 이날 PGA 투어 ‘별들의 잔치’인 투어 챔피언십 7년 연속 출전을 확정했다. 임성재는 미국 메릴랜드주 오윙스 밀스의 케이브스 밸리 골프클럽(파70)에서 막을 내린 PGA 투어 플레이오프(PO) 2차전 BMW 챔피언십(총상금 2000만 달러)에서 최종 합계 10오버파 290타로 출전 선수 50명 중 공동 40위에 그쳤지만 페덱스컵 랭킹 28위에 기록하며 30위까지 나가는 PO 최종전 출전 자격을 지키는 데 성공했다.

반등이 필요했던 김시우는 공동 19위(이븐파 280타)에 이름을 올리며 페덱스컵 랭킹을 41위에서 37위까지 끌어올렸지만 투어 챔피언십 출전은 무산됐다. 다만 김시우는 내년 PGA 투어 시그니처 대회 출전 자격은 확보했다.

이제훈 전문기자
2025-08-19 28면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
