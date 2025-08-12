노부하라 도쿠하루에서 연덕춘으로…‘골프계 손기정’ 광복절 앞두고 한국 프로골프 1호 선수 이름 되찾았다

이미지 확대 1941년 일본오픈에서 우승한 연덕춘이 우승트로피를 들고 있는 모습. KPGA 제공 닫기 이미지 확대 보기 1941년 일본오픈에서 우승한 연덕춘이 우승트로피를 들고 있는 모습. KPGA 제공

이미지 확대 한국전쟁 당시 유실된 연덕춘 전 고문의 일본오픈 우승 트로피를 복원한 모습. 이 트로피는 독립기념관에 전시될 예정이다. KPGA 제공 닫기 이미지 확대 보기 한국전쟁 당시 유실된 연덕춘 전 고문의 일본오픈 우승 트로피를 복원한 모습. 이 트로피는 독립기념관에 전시될 예정이다. KPGA 제공

이미지 확대 류진(왼쪽 첫번째) 풍산그룹 회장과 김원섭(왼쪽 세번째 KPGA 회장, 야마나카 히로시(오른쪽 세번째) 일본골프협회(JGA) 최고 운영 책임자(COO) 등이 12일 서울 중구 한국프레스센터에서 열린 ‘대한민국 1호 프로골프선수 고 연덕춘 역사와 전설을 복원하다’ 행사에서 기념 촬영하고 있다. KPGA 제공 닫기 이미지 확대 보기 류진(왼쪽 첫번째) 풍산그룹 회장과 김원섭(왼쪽 세번째 KPGA 회장, 야마나카 히로시(오른쪽 세번째) 일본골프협회(JGA) 최고 운영 책임자(COO) 등이 12일 서울 중구 한국프레스센터에서 열린 ‘대한민국 1호 프로골프선수 고 연덕춘 역사와 전설을 복원하다’ 행사에서 기념 촬영하고 있다. KPGA 제공

일제 강점기 시절 골프선수로 1941년 일본에서 노부하라 도쿠하루(延原德春)라는 이름으로 일본오픈선수권대회(일본오픈)에서 우승한 연덕춘 한국프로골프협회(KPGA) 고문이 광복절을 앞두고 이름을 되찾았다.KPGA는 12일 서울 중구 프레스센터에서 ‘대한민국 1호 프로골프선수 고 연덕춘 역사와 전설을 복원하다’ 행사를 열고 일본오픈 기록 정정 및 연 전 고문의 우승 트로피 복원 기념식을 진행했다.1916년 서울에서 태어난 연 전 고문은 한국 최초의 골프장인 경성골프클럽에서 캐디로 일하던 친척과 인연으로 골프에 입문해 1934년 일본으로 골프 유학길에 올라 일본 프로 자격을 취득하고서 선수 생활을 시작했다. 1935년 처음 출전한 일본오픈에서 컷오프의 쓴잔을 마신 그는 1941년 일본프로골프 최고 권위의 대회인 일본오픈에서 한국인 최초로 국제대회 우승을 차지했다.그렇지만 당시 그는 노부하라 도쿠하루라는 이름으로 출전해 일본골프협회(JGA)는 연덕춘이라는 이름 대신 일본 이름을 표기했다.KPGA와 대한골프협회(KGA)는 지난해 JGA에 연 전 고문의 국적과 이름 수정을 요청했고 광복 80주년과 한일 국교 정상화 60주년을 맞이한 올해 4월 마침내 JGA의 만장일치 동의를 이끌어냈다. KPGA는 이날 한국 전쟁 당시 유실된 연 전 고문의 일본오픈 우승 트로피를 복원해 공개했다. 이 트로피는 독립기념관에 전시될 예정이다.야마나카 히로시 JGA 최고 운영 책임자(COO)는 “올해는 한일 국교 정상화 60주년인 뜻깊은 해”라며 “연 전 고문은 정치적인 배경 때문에 한국 이름을 쓰지 못하고 일본 이름으로 대회에 참가했다. JGA는 지난해 KPGA와 KGA의 요청받은 뒤 내부 논의를 했고 만장일치로 기록을 정정하기로 결정했다”고 밝혔다.2004년 작고한 연 전 고문은 1958년 한국 최초의 프로골프 대회인 KPGA 선수권대회 초대 우승을 차지했고 1968년엔 후배들과 함께 KPGA를 결성해 회원번호 1번을 보유하는 등 한국 프로골프의 초석을 세웠다. KPGA는 연 전 고문의 업적을 기리기 위해 최저타수상을 ‘덕춘상’으로 명명해 1980년부터 시상하고 있다.김원섭 KPGA 회장은 “연 전 고문은 한국 골프의 뿌리”라며 “기록 정정은 선수 개인을 떠나 한국 골프의 정통성을 각인하는 역사적인 성과”라고 말했다.‘골프계 손기정’으로 불리는 그는 JGA 명예의 전당에 헌액될 것으로 보인다. 야마나카 히로시 JGA COO는 “JGA는 올해 명예의 전당 문호를 외국인에게도 열었다”며 “연 전 고문은 상징성이 큰 분이라서 헌액 후보가 될 가능성이 크다”고 밝혔다.