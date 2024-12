PGA와 LIV 골프 간판스타 2대2 맞대결에 긴장 고조…연습장서도 과거얘기로 설전

닫기 이미지 확대 보기

브라이슨 디섐보 / Bryson Dechambeau

<YONHAP PHOTO-1708> Bryson DeChambeau reacts after missing a putt on the 16th green during the final round of the Arnold Palmer Invitational golf tournament Sunday, March 7, 2021, in Orlando, Fla. (AP Photo/John Raoux)/2021-03-08 09:25:51/ <저작권자 ⓒ 1980-2021 ㈜연합뉴스. 무단 전재 재배포 금지.>