처음부터 끝까지 1위

이예원, KLPGA 시즌 2승 달성

통산 5승… 신흥 대세 자리매김



김효주, 국내서 열린 LET 우승

2개 대회 연속 와이어투와이어

이예원이 12일 경기 용인의 수원컨트리클럽에서 끝난 2024 한국여자프로골프(KLPGA) 투어 NH투자증권 레이디스 챔피언십에서 우승한 뒤 트로피를 앞에 놓고 기념사진을 찍고 있다.

KLPGA 제공

12일 경기 고양의 뉴코리아컨트리클럽에서 막을 내린 레이디스유러피언투어(LET) 아람코 팀 시리즈-코리아 개인전에서 우승한 뒤 트로피를 들고 웃고 있는 김효주.

뉴시스

홍지민 전문기자

2024-05-13 23면

이예원(KB금융그룹)이 생애 첫 ‘와이어투와이어’ 우승으로 한국여자프로골프(KLPGA) 투어 통산 5승을 장식했다. 미국여자프로골프(LPGA) 투어에서 뛰는 김효주(롯데)도 국내에서 열린 레이디스유러피언투어(LET) 대회에서 생애 두 번째 와이어투와이어로 올해 첫 우승을 수확했다.이예원은 12일 경기도 용인의 수원 컨트리클럽(파72·6586야드)에서 열린 2024 KLPGA 투어 NH투자증권 레이디스 챔피언십(총상금 8억원) 3라운드에서 4언더파 68타를 쳤다. 최종 합계 13언더파 203타를 써낸 이예원은 2위 윤이나(하이트진로)의 추격을 3타차로 따돌리고 정상에 섰다.3월 블루캐니언 레이디스 챔피언십 우승 이후 두 달 만에 트로피를 품은 이예원은 박지영(한국토지신탁)에 이어 올해 두 번째로 다승 대열에 합류했다. 2022년 데뷔해 우승 없이 신인왕에 올랐던 이예원은 지난해 3승을 거두며 대상, 상금 1위, 최저타수 1위 등 3관왕에 오르며 ‘신흥 대세’로 자리매김했다. 지난해엔 19번째 대회에서 2승째를 올렸으나 올해는 8번째 대회에서 일찌감치 2승을 쌓으며 첫 다승왕의 꿈을 부풀렸다.1라운드 2타차, 2라운드 3타차 선두였던 이예원은 이날 전반 버디 3개를 낚아 역시 버디 3개로 공동 3위에서 2위로 올라선 윤이나와 4타 간격을 이뤄 큰 어려움 없이 정상을 밟는 듯했다. 하지만 후반 들어 윤이나가 14번 홀(파4)까지 버디 3개를 집중시키며 2타차로 압박하자 돌연 흔들렸다. 이예원은 16번 홀(파3) 티샷과 2번째 샷에서 거푸 실수했으나 6.2m 파 퍼트에 성공해 위기를 벗어났다.이예원은 “다승을 생각했던 것보다 빨리해 기쁘다”며 “와이어투와이어 우승은 처음이라 더 값진 것 같다”고 말했다. 5승은 해야 다승왕이 될 것 같다는 이예원은 “아직 시즌 초반”이라면서도 “우승에 집착하지 않고 최선을 다하다 보면 좋은 결과가 있을 것”이라고 했다. 이날 버디 6개에 보기 1개를 묶어 5타를 줄인 윤이나는 준우승하며 징계 복귀 뒤 최고 성적을 썼다.경기도 고양의 뉴코리아CC(파72·6496야드)에서 막을 내린 2024 LET 아람코 팀시리즈-코리아 개인전(총상금 50만 달러)에서는 김효주가 최종 합계 10언더파 206타로 우승했다. 2위 찰리 헐(잉글랜드)과는 3타차.전날 2라운드에서 악천후 때문에 10개 홀만 소화하며 버디 1개와 보기 1개를 맞바꾼 김효주는 26개 홀을 도는 강행군을 펼쳤다. 2라운드 잔여 홀에서 버디 3개와 보기 1개를 추가해 선두 자리를 지켜낸 김효주는 이날 버디 5개와 보기 1개를 묶어 우승을 완성했다. 지난해 10월 어센던트 LPGA에 이어 2개 대회 연속 와이어투와이어 우승이다.LPGA 개막 이후 공동 5위가 최고 성적인 김효주는 코그니전트 파운더스컵 대신 출전한 LET 대회에서 올해 첫 승을 신고했다. LET 첫 우승이기도 하다. 이로써 김효주는 한국 14승, 미국 6승, 일본 1승, 대만 1승 등 전 세계 투어 통산 우승 횟수를 23승(아마추어 시절 3승 포함)으로 늘렸다. LET 대회가 국내에서 열린 건 2010년 이후 14년 만이다.