스롱 피아비, 조기 탈락 충격패…김가영·박정현은 우승 순항

세줄 요약 LPBA 4차 투어에서 우승자들의 희비가 갈렸다. 스롱 피아비는 서유리에게 져 64강에서 탈락했고, 김가영은 윤경남을 25-9로 꺾으며 32강에 올랐다. 박정현도 임혜원을 제압해 순항했고, 이승희는 접전 끝에 진출했다. 스롱 피아비, 서유리에게 져 64강 조기 탈락

김가영, 윤경남 완파하며 32강 진출 순항

박정현·이승희도 승리, 32강 합류

이미지 확대 LPBA 32강에 진출한 김가영. PBA 제공 닫기 이미지 확대 보기 LPBA 32강에 진출한 김가영. PBA 제공

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올 시즌 여자프로당구(LPBA) 투어 우승자들의 운명이 이르게 엇갈렸다. 스롱 피아비(캄보디아·우리금융캐피탈)가 64강에서 조기 탈락한 반면 김가영(하나카드)과 박정현(하림)은 가볍게 32강에 안착했다.올해 투어 개막전 우승자인 김가영은 5일 경기 고양 킨텍스 PBA 스타디움에서 열린 2026~27시즌 4차 투어 ‘크라운해태 PBA-LPBA 챔피언십’ LPBA 64강전에서 윤경남을 상대로 4이닝에 7점 장타를 터뜨리며 25-9(23이닝)로 제압했다. 통산 20승과 누적 상금 10억원 돌파 대기록을 바라보는 김가영은 32강에서 전어람을 상대한다.3차 투어 우승자 박정현은 경기 중반 5점 장타 두 방을 앞세워 임혜원을 22-15(26이닝)로 따돌리고 32강에 합류했다.반면 2차 투어 우승자 스롱 피아비는 서유리에게 13-22(28이닝)로 패해 4차 투어를 조기 마감했다. 서유리는 경기 중반 6이닝 연속 득점으로 치고 나가며 유력한 우승 후보를 꺾는 이변을 연출했다.16세 막내 이승희는 김정미와 19-19(24이닝)로 팽팽히 맞섰으나 하이런에서 4-3으로 앞서 극적으로 32강에 진출했다.