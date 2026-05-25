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30대 기대주 조건휘, 조재호 상대 역전승하며 통산 3번째 정상

이제훈 기자
이제훈 기자
입력 2026-05-25 11:00
수정 2026-05-25 11:00
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조건휘가 24일 경기 고양 킨텍스 PBA 스타디움에서 열린 2026~27시즌 개막전 우리금융캐피탈 PBA-LPBA 챔피언십 PBA 결승전에서 우승한 뒤 관중석에 있는 아내를 향해 하트 세리머니를 하고 있다. PBA제공
조건휘가 24일 경기 고양 킨텍스 PBA 스타디움에서 열린 2026~27시즌 개막전 우리금융캐피탈 PBA-LPBA 챔피언십 PBA 결승전에서 우승한 뒤 관중석에 있는 아내를 향해 하트 세리머니를 하고 있다. PBA제공


프로당구(PBA) 30대 기수 조건휘(웰컴저축은행)가 조재호(NH농협카드)를 상대로 역전승을 거두며 통산 3번째 정상에 올랐다.

조건휘는 24일 경기 고양시 킨텍스 PBA 스타디움에서 열린 2026~27시즌 개막전 우리금융캐피탈 PBA-LPBA 챔피언십 PBA 결승전에서 풀세트 접전 끝에 4-3(12-15 3-15 15-4 15-12 15-12 12-15 11-4)으로 승리했다.

2024~25시즌 8차 투어에서 조재호를 상대로 통산 두 번째 우승을 차지했던 조건희는 1년 3개월 만에 PBA 투어 통산 3번째 우승의 기쁨을 맛봤다.

우승 상금 1억원을 받은 조건희는 누적 상금 4억 9550만원으로 종전 상금 랭킹 9위에서 6위로 뛰어올랐다. 또 이번 우승으로 지난 시즌 마지막 대회인 왕중왕전 준우승의 아쉬움을 털어냈다.

결승전 초반 기세는 조재호가 앞서나갔다. 조재호는 1세트를 19이닝 장기전 끝에 15-12로 따낸 데 이어 2세트에서도 3차례의 뱅크샷을 포함한 하이런 11점을 앞세워 15-3으로 승리하며 세트스코어 2-0으로 앞서갔다.

하지만 전열을 정비한 조건희는 3세트부터 무서운 반격을 펼쳤다. 5이닝에서 7득점하며 15-4로 3세트를 따낸 조건희는 4세트에서도 5-12로 패색이 짙었지만 하이런 10득점에 성공하며 15-12로 역전승을 거뒀다.

5세트마저 15-12로 승리한 조건희는 그렇지만 6세트에서 조재호에게 8이닝 6점의 하이런을 허용하며 12-15로 내줘 세트스코어 3-3이 됐다.

마지막 7세트에 접어든 조건희는 뱅크샷을 포함해 하이런 7점을 쏟아부으며 11-4로 승리해 경기를 마쳤다.

조건휘는 “왕중왕전에 이어 두 대회 연속 결승전에 올라와 기쁘다”며 “마음을 편하게 먹고 실전처럼 연습하려 한다. 꾸준한 아침 운동과 당구 연습이 몸에 배어 있어 경기 중 부담이 덜했다”고 말했다.

시즌 개막 투어를 마친 PBA는 다음 달 3일부터 9일간 강원도 정선에서 시즌 2차 투어 국민의 행복쉼터 하이원리조트 PBA-LPBA 챔피언십을 개최한다.
이제훈 전문기자
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