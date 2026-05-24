‘당구 여제’ 김가영 LPBA 개막전 정상 등극…누적 상금 10억 원 고지도 눈앞

세줄 요약 김가영이 프로당구 LPBA 개막전 결승에서 김민아를 4-2로 제압하고 우승했다. 통산 19번째 정상에 오르며 남녀 합산 최다 우승 기록을 다시 썼고, 누적 상금은 9억6113만원으로 10억원 돌파를 눈앞에 뒀다. 김가영, LPBA 개막전 결승서 김민아 제압

통산 19승 달성, 남녀 합산 최다 우승 경신

누적 상금 9억6113만원, 10억 돌파 임박

이미지 확대 김가영이 23일 ‘고양 킨텍스 PBA 스타디움’에서 열린 프로당구 2026~27시즌 개막 투어 우리금융캐피탈 PBA-LPBA 챔피언십 LPBA 결승전에서 김민아를 누르고 우승한 뒤 우승컵을 들고 환호하고 있다. PBA제공 닫기 이미지 확대 보기 김가영이 23일 ‘고양 킨텍스 PBA 스타디움’에서 열린 프로당구 2026~27시즌 개막 투어 우리금융캐피탈 PBA-LPBA 챔피언십 LPBA 결승전에서 김민아를 누르고 우승한 뒤 우승컵을 들고 환호하고 있다. PBA제공

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‘당구 여제’ 김가영(하나카드)이 올 시즌 프로당구 개막전에서 우승을 차지하며 누적 상금 10억원 고지 돌파도 눈앞에 두게 됐다.김가영은 23일 경기 고양 킨텍스 PBA 스타디움에서 열린 프로당구 2026~27시즌 개막 투어 우리금융캐피탈 PBA-LPBA 챔피언십 LPBA 결승전에서 김민아(NH농협카드)를 세트스코어 4-2(5-11 9-11 11-5 11-9 11-7 11-9)로 제압했다.통산 19번째 우승을 차지한 김가영은 남녀 합산 프로당구 최다 우승 기록을 스스로 경신했다. 아울러 우승상금 5000만원을 받아 누적 상금도 9억 6113만 원까지 늘렸다. 이에 따라 여자부 최초 누적 상금 10억 원 돌파도 초읽기에 들어갔다. 이와 함께 김민아와의 역대 전적도 4승 3패 우위를 점하게 됐다.올 시즌 김가영은 개막전에서 LPBA 최초 1000번째 뱅크샷을 비롯해 8강서는 퍼펙트큐를 기록하는 등 더 강력해지 모습을 선보였다.초반 분위기는 김민아가 먼저 잡았다. 1세트 초구를 뱅크샷으로 연결하는 등 5이닝만에 9-4로 앞서나간 김민아는 11-5로 기선제압에 성공했다. 2세트에서도 4-9로 뒤지던 상황에서 내리 7득점을 올리며 11-9로 앞서나갔다.하지만 거기까지였다. 김가영은 3세트 들어 집중력을 발휘하며 순식간에 11-5로 따내더니 4세트에서도 11-9로 승리하며 승부를 원점으로 만들었다. 5세트에서 3이닝에 터진 6점을 앞세워 11-7로 앞서나갔고 6세트에서도 김민아의 막판 추격을 뿌리치며 승리를 확정했다.김가영은 “긴장한 탓인지 훈련 때 잘 됐던 부분이 경기장에서 나오지 않았다”면서도 “김민아 선수는 노력도 많이 하는 선수로 보고 배우려고 한다”고 말했다.한 경기 최고 애버리지를 기록한 선수에게 주어지는 ‘웰컴톱랭킹’은 64강서 김정미를 상대로 2.083을 기록한 권발해(에스와이)에게 돌아갔다.