프로당구협회, 제3대 총재에 윤영달 크라운해태제과 회장 선출

이미지 확대 윤영달 프로당구협회 신임 총재.PBA 제공 닫기 이미지 확대 보기 윤영달 프로당구협회 신임 총재.PBA 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

프로당구협회(PBA)는 지난 17일 이사회를 열고 윤영달(81) 크라운해태제과 회장을 제3대 총재로 선임했다고 18일 밝혔다.윤 신임 총재의 임기는 2029년 3월까지 3년으로 신임 윤 총재는 프로당구 출범 초기부터 프로당구단 ‘크라운해태 라온’을 창단해 운영하는 등 당구 종목에 각별한 애정을 보여 프로당구의 안정적 성장과 새로운 도약을 이끌 적임자라는 평가를 받았다.한국메세나협의회 회장 등을 지내며 문화예술 후원가로도 활발히 활동해 온 윤 총재는 앞으로 프로당구의 팬층 확대와 글로벌 경쟁력 강화, 국제 교류 확대 등에 주력할 계획이다.특히 프로당구가 국내를 넘어 세계적인 스포츠로 도약할 수 있도록 국제 교류 확대와 리그 경쟁력 강화에도 힘쓸 것으로 기대를 모은다.지난 7년간 PBA 초대 및 제2대 총재를 지내며 프로당구 출범과 기틀을 마련한 김영수 전 총재는 자리에서 물러난다. 신임 총재 취임식은 다음 달 10일 경기도 고양시 킨텍스 PBA 스타디움에서 열린다.