월드챔피언십 3연패 한 김가영 “내 무기는 꾸준함”…18세 김영원, 남자부 역대 최연소 우승으로 세대교체 가속화

이미지 확대 김가영.PBA 제공 닫기 이미지 확대 보기 김가영.PBA 제공

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프로당구(PBA) 사상 최초로 왕중왕전 3연패 위업을 이룬 김가영은 자신의 무기가 꾸준함인 만큼 성적과 관계없이 다음 목표를 향해 질주를 이어가겠다고 말했다.김가영은 지난 15일 제주 한라체육관에서 열린 2025~26시즌 왕중왕전인 하나카드 하나캐피탈 제주특별자치도 PBA-LPBA 월드챔피언십 LPBA 결승에서 한지은(에스와이)을 세트 점수 4-1(9-11 11-5 11-7 11-1 11-2)로 물리치고 3년 연속 월드챔피언십 우승의 기록을 세웠다. 일반 투어 대회 우승까지 포함하면 통산 18번째 우승이다.우승 상금 1억원을 추가한 김가영은 통산 상금 9억 1130만원으로 9억원을 돌파했다. 여자부 상금 순위 1위이며 남녀 선수를 통틀어도 4위에 해당하는 금액이다.김가영은 2020~2021시즌부터 월드챔피언십이 시작된 이래 6년 연속 결승에 올랐고 네 차례 우승과 두 차례 준우승을 기록했다. 그렇지만 그는 여전히 우승에 목마르다.김가영은 “지난 시즌 워낙 좋은 성적이 나왔다. 이번 시즌에도 준비를 게을리하지 않았는데 아직 수준을 높이지 못한 것 같다”며 “시즌이 끝나고 돌아보며 재정비하고 어떤 부분이 부족했는지를 고민해야 할 것 같다“고 말했다.그러면서 그는 “내 무기가 꾸준함인 만큼 성적과 상관없이 원하는 목표를 향해 달려 나갈 것”이라고 덧붙였다.김가영과 함께 남자부에서는 ‘18세 당구 천재’ 김영원(하림)이 정상에 올랐다. 김영원은 결승에서 조건휘(SK렌터카)를 세트 점수 4-2(10-15 15-10 15-8 9-15 15-13 15-2)로 물리치고 정상에 올랐다. 18세 4개월 25일의 나이로 정상에 우뚝 선 김영원은 역대 최연소 우승 기록을 썼다.지난 시즌 6차 투어에서 최연소 우승을 달성했던 김영원은 이번 시즌에도 6차 투어 우승을 차지했고 이어 왕중왕전까지 제패하면서 통산 3승째를 수확했다. 2022~23시즌 3부 투어에서 만 15세로 데뷔한 김영원은 불과 두 시즌 만에 1부 투어의 최강자로 자리매김했다.김영원은 “말로 표현할 수 없을 정도로 너무 좋다”라며 “지난 1월 할아버지께서 임종하시기 전에 격려해 주시고 좋은 말씀을 남겨주셨다. 그 말을 가슴에 새기고 이번 월드챔피언십에서 더욱 열심히 하려고 했다”고 소감을 전했다.특히 올 시즌 외국인 선수가 10번의 투어 중 7번을 휩쓰는 강세 속에서도 국내 선수로는 유일하게 2승을 거두며 프로당구 세대교체의 신호탄을 쏘아 올렸다.