LPBA 2년 만에 결승 맞짱… 김가영, 피아비 꺾고 우승

2025-09-09

‘당구 여제’가 2년 5개월 만의 결승 맞대결에서 ‘캄보디아 특급’을 제압하고 여자 프로당구(LPBA) 통산 16번째 우승을 달성했다.김가영(42∙하나카드)은 7일 밤 경기 고양시 킨텍스 PBA 스타디움에서 열린 2025~26 LPBA 4차 투어 결승에서 스롱 피아비(34∙우리금융캐피탈)를 세트 점수 4-2(11-9 10-11 11-4 6-11 11-4 11-4)로 물리쳤다. 개막전에 이어 두 달 만에 시즌 2승을 신고한 김가영은 자신이 가진 프로당구 역대 최다 우승 기록도 16승으로 늘렸다. 스롱과의 역대 전적에서 7승5패를 기록했다. ﻿스롱은 3개 대회 연속 우승이 좌절됐다. 초반부터 접전이었다. 김가영이 첫 세트를 2점 차(9이닝)로 따내자 스롱이 2세트를 1점 차 역전(8이닝)으로 챙기는 등 김가영이 앞서가면 스롱이 따라붙었다. 김가영은 3세트에서 초구를 하이런 9점으로 연결하고 2이닝에서 2점을 마저 채워 세트를 마무리했다. 이에 질세라 4세트 반격에 나선 스롱도 뱅크샷 두 방을 포함 11-6(9이닝)으로 승리해 승부를 원점으로 돌렸다.팽팽하던 흐름은 5세트부터 기울기 시작했다. 김가영은 5세트를 6이닝 만에 정리한 데 이어 여세를 몰아 6세트도 11이닝에 매조졌다.김가영은 스롱과 LPBA를 양분하고 있다는 질문을 받고는 ﻿“많은 사람들이 라이벌이라고 하지만 크게 신경 쓰지 않는다”﻿고 덧붙였다.