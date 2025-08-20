프로당구 팀리그 꼴찌 반란, 최하위 휴온스 선두 도약

이미지 확대 휴온스 선수들. PBA제공 닫기 이미지 확대 보기 휴온스 선수들. PBA제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

프로당구(PBA) 팀리그에서 휴온스가 깜짝 선두로 올라섰다.휴온스는 19일 오후 경기 고양시 킨텍스 PBA 스타디움에서 열린 PBA 팀리그 2025~26 2라운드 사흘째 경기에서 우리금융캐피탈을 세트스코어 4-2로 꺾었다. 이로써 휴온스는 2승1패(승점 7)로 하나카드(승점 6·2승 1패)를 밀어내고 선두가 됐다.휴온스는 1라운드에서는 단 1승(8패)으로 꼴찌였다. 하지만 2라운드에선 첫날 NH농협카드를 4-2로 잡았다. 이틀째에는 디펜딩 챔피언 하나카드에 아쉽게 3-4로 패하고 승점 1을 챙겼고, 19일에는 2연승을 달리던 우리금융캐피탈을 잡았다.휴온스는 1세트 남자복식에서 하비에르 팔라손(스페인)-로빈슨 모랄레스(콜롬비아)가 다비드 사파타(스페인)-엄상필에게 4이닝 만에 4-11로 완패하며 불안하게 출발했다. 하지만 여자복식 김세연-이신영 조가 스롱 피아비(캄보디아)-김민영을 17이닝 접전 끝에 9-7로 꺾어 반격에 나섰다.이어 남자단식 최성원이 사파타를 15-10(8이닝)으로 제압하며 경기를 뒤집었고, 4세트 혼합복식에서도 이상대-김세연이 강민구-서한솔을 9-5(8이닝)로 꺾었다. 5세트에서 팔라손이 선지훈에게 패해 주춤했지만, 6세트 여자단식에서 차유람이 스롱을 9-4(10이닝)로 꺾어 경기를 끝냈다.이날 다른 경기에서는 SK렌터카와 NH농협카드가 나란히 2라운드 첫 승을 챙겼다. SK렌터카는 에디 레펀스(벨기에)와 히다 오리에(일본)의 활약에 힘입어 에스와이를 4-0으로 완파했고, NH농협카드는 하림과 풀세트 접전 끝에 안토니오 몬테스(스페인)의 마지막 세트 승리로 4-3을 거뒀다.웰컴저축은행은 2승을 올린 다니엘 산체스(스페인) 덕분에 크라운해태를 4-1로 눌렀고, 하이원리조트는 하나카드의 10연승을 저지하며 4-3 승리를 거두고 2연승을 달렸다.