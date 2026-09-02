이러다 또 농구 대참사 날라…이기고도 불안한 대표팀을 어쩌나

약체 사우디 상대로 고전하며 승리

외곽슛 떨어지고 4쿼터 불안 노출

이현중 “많이 반성해야 한다” 지적

아시안게임 앞두고 곳곳에서 우려

이미지 확대 니콜라이스 마줄스 감독이 31일 경기 수원 kt소닉붐아레나에서 열린 2027 국제농구연맹(FIBA) 월드컵 아시아 예선 대한민국과 사우디아라비아의 경기를 지켜보고 있다. 2026.8.31 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 니콜라이스 마줄스 감독이 31일 경기 수원 kt소닉붐아레나에서 열린 2027 국제농구연맹(FIBA) 월드컵 아시아 예선 대한민국과 사우디아라비아의 경기를 지켜보고 있다. 2026.8.31 뉴시스

이미지 확대 농구 대표팀 에이스 이현중이 31일 경기 수원 kt소닉붐아레나에서 열린 2027 국제농구연맹(FIBA) 월드컵 아시아 예선 대한민국과 사우디아라비아의 경기에서 상대 반칙 판정을 얻어낸 뒤 기뻐하고 있다. 2026.8.31 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 농구 대표팀 에이스 이현중이 31일 경기 수원 kt소닉붐아레나에서 열린 2027 국제농구연맹(FIBA) 월드컵 아시아 예선 대한민국과 사우디아라비아의 경기에서 상대 반칙 판정을 얻어낸 뒤 기뻐하고 있다. 2026.8.31 뉴시스

세줄 요약 남자농구 대표팀이 사우디를 85-72로 꺾었지만 내용은 불안하다. 앞서가고도 격차를 못 벌렸고 4쿼터엔 추격을 허용했다. 이현중과 여준석도 부족한 수비와 단조로운 공격을 지적했고, 아시안게임을 앞둔 대표팀의 과제가 더 분명해졌다. 사우디전 승리에도 경기 내용은 불안한 흐름

이현중·여준석, 공격 단조로움과 수비 지적

3점슛 난조·수비 붕괴로 아시안게임 우려

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“많이 반성해야 한다.”(이현중)“걱정이 많이 앞선다.”(여준석)2026 아이치·나고야아시안게임을 앞둔 남자농구 대표팀이 여전히 불안한 경기력을 보이며 3년 전 ‘항저우 참사’의 그림자를 드리우고 있다. 그간 보여준 경기력만으로도 충분히 암울한데 남은 기간 얼마나 더 나아질 수 있을지 미지수다.니콜라이스 마줄스 감독이 이끄는 한국은 지난 31일 경기 수원 kt소닉붐아레나에서 열린 2027 국제농구연맹(FIBA) 월드컵 아시아 예선 2라운드 2차전에서 사우디아라비아에 85-72로 이겼다. 1라운드 성적을 그대로 안고 경쟁하는 2라운드까지 한국은 4승 4패로 균형을 맞췄다. 월드컵에 나가기 위해서는 각 조 1~3위 팀과 4위 중 성적이 좋아야 한다.마줄스 감독 체제에서 거둔 두 번째 승리다. 통산 성적은 2승 6패. 사우디는 한국이 7전 전승으로 앞설 정도로 약체인 팀이다. 지는 게 정말 말이 안 되는 상대라는 뜻이다.그러나 이런 팀에도 고전하면서 개운치 않은 뒷맛을 남겼다. 한국은 줄곧 앞서 나가면서도 격차를 확 벌리지는 못했다. 4쿼터에는 2분여를 남기고 7점까지 추격당하기까지 했다. 수월하게 이길 경기를 불안하게 쫓기는 흐름이 반복됐다.경기 후 선수들의 발언은 지금 대표팀의 상태가 어떤지를 보여준다. 25점을 넣은 에이스 이현중은 “감독님도 감독님이지만 뛰는 선수들이 더 냉정하게 경기해야 할 것 같다”면서 “공격이 단조롭고 아직 일대일 수비가 많이 부족하다. 고칠 게 너무나 많다”고 꼬집었다.사우디전에서 호쾌한 덩크슛을 선보이며 18점을 넣은 여준석도 “아쉬운 부분이 많았던 경기”라며 “(아시안게임까지) 평가전 두 경기가 남았는데 그 안에 최대한 호흡을 더 맞추겠다”고 말했다.귀화 선수가 없어 다른 나라에 비해 높이가 열세인 한국은 수비와 외곽 플레이가 중요하다. 그러나 아시아 예선 최근 4경기에서 3점 성공률이 30%를 밑돌았다. 1라운드 대만전에서는 21.9%, 1라운드 일본전에서는 20%, 2라운드 레바논전에서는 22.9%를 기록했다. 이번 사우디전에서도 26.9%에 그쳤다.한국 농구 특유의 끈끈한 수비도 뒷받침되지 않으면서 상대 공격에 허무하게 당하거나 앞서고 있어도 추격당할 때가 많다. 광복절에 일본을 만나 역대 최다 점수 차 패배 기록을 경신한 것은 현재 한국의 수비가 얼마나 형편없는지 보여준다.마줄스 감독은 4쿼터 부진과 3점슛 난조 문제를 일단 체력 문제로 진단했다. 그는 “3점슛 성공률이 떨어졌고 오픈 찬스는 많았지만 슛이 들어가지 않았다”면서 “레바논 원정을 다녀오는 긴 여정이 있었고 이현중은 미국에서 넘어오면서 훈련할 시간이 하루밖에 없었다”고 말했다. 이어 “슈팅을 많이 쏘는 팀에게는 체력, 하체의 힘이 굉장히 중요하다”면서 “선수들이 에너지와 열정을 쏟는 수비를 보여주고 있다. 계속 좋아지고 있고, 몸 상태도 올라오고 있다”고 말했다.그러나 농구계에서는 마줄스 감독의 전술 능력과 지도력에 여전히 의문을 품고 있다. 선수 구성이 대체로 유지되는 상황에서 감독이 바뀌자마자 급격하게 고꾸라진 데다 연이은 패배에도 무엇 하나 개선되는 모습을 보이지 않고 있어서다. 항저우아시안게임 당시 8강에서 탈락하며 체면을 구긴 한국 농구는 그때보다 더한 대참사가 나올 수 있다는 우려가 나온다. 대회까지 이제 고작 9일 남았다.