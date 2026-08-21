“니들 정신 안 차릴래?”…日에 대참사 겪은 주장의 쓴소리, 후배들 잡는 이유는

일본에 29점 차로 패하며 충격 안겨

“스스로도 실망해…너무 죄송했다”

항저우 때 7위 부진 이번에 만회 노려

“금메달 목표…성적으로 보여줘야”

이미지 확대 농구 국가대표팀 주장 이승현이 20일 충북 진천선수촌에서 열린 2026 아이치·나고야아시안게임 D-30 미디어데이 대한민국선수단 기자회견에 참석해 각오를 밝히고 있다. 2026.8.20 진천 뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 농구 국가대표팀 주장 이승현이 20일 충북 진천선수촌에서 열린 2026 아이치·나고야아시안게임 D-30 미디어데이 대한민국선수단 기자회견에 참석해 각오를 밝히고 있다. 2026.8.20 진천 뉴스1

이미지 확대 농구 국가대표팀 이승현(왼쪽 두 번째)이 30일 중국 저장성 항저우의 올림픽 스포츠센터에서 열린 2022 항저우아시안게임 남자 농구 조별리그 D조 대한민국과 일본의 경기에서 리바운드 다툼을 벌이고 있다 2023.9.30 항저우 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 농구 국가대표팀 이승현(왼쪽 두 번째)이 30일 중국 저장성 항저우의 올림픽 스포츠센터에서 열린 2022 항저우아시안게임 남자 농구 조별리그 D조 대한민국과 일본의 경기에서 리바운드 다툼을 벌이고 있다 2023.9.30 항저우 연합뉴스

세줄 요약 남자농구 주장 이승현이 일본과의 평가전 대패 뒤 후배들에게 강한 쓴소리를 했다. 그는 항저우아시안게임의 악몽을 떠올리며, 절실함 없이 뛰면 또 같은 실패를 반복할 수 있다고 경고했다. 아시안게임 금메달을 목표로 분위기부터 바꿔야 한다고 강조했다. 일본전 대패 뒤 이승현의 강한 쓴소리

항저우 실패 떠올리며 절실함 부족 지적

아시안게임 금메달 목표와 책임감 강조

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“후배들에게 얘기했어요. 너네들이 더 간절해야지, 왜 내가 더 간절한 것 같냐고.”한국 농구는 최근 그야말로 ‘대참사’, ‘수모’, ‘굴욕’ 같은 자극적인 표현을 붙일 만한 결과를 냈다. 광복절에 치른 일본과의 평가전에서 20점 차로 패배하며 역대 한일전 최다 점수 차 패배 기록을 갈아치우더니 이튿날 치른 2차 평가전에서는 29점 차로 더 크게 졌기 때문이다. 소득 없이 한국 농구의 민낯을 마주한 경기였다.뼈아픈 패배를 받아들여야 하는 주장 이승현(울산 현대모비스)의 마음은 더 무거웠다. 삼일절에도 일본에 졌는데 광복절에도 지면서 국민들을 볼 낯이 없었다. 2026 아이치·나고야아시안게임 첫 경기는 한 달 앞으로 다가왔는데 절실하게 뛰지 않는 선수들을 보며 이대로는 안 되겠다 싶었다. 이승현이 후배들에게 쓴소리를 해야겠다고 마음먹은 이유다.20일 충북 진천선수촌에서 만난 이승현은 “팬분들한테 너무 죄송하고 나름대로 열심히 준비해서 나왔지만 그게 아예 안 된 것 같아서 저 자신한테도 너무 실망스러웠다”면서 “선수들에게도 ‘너네는 정신 좀 차려라’ 이런 식으로 얘기했다”고 말했다.이승현이 이렇게 강하게 질타한 것은 그 자신이 3년 전 열린 항저우아시안게임의 악몽을 직접 겪었기 때문이다. 당시 대표팀은 조별리그 2위로 8강 진출전을 치러야 했고 바레인을 꺾고 8강에 올랐지만 중국에 14점 차로 패배하며 메달 근처에도 못 갔다. 그나마 7·8위 결정전에서 일본을 꺾은 것이 위안이었다. 그는 “항저우는 정말 생각도 하기 싫다”면서 “충격도 컸고 욕도 많이 먹었다”고 밝혔다. 그래서 후배들에게도 “이렇게 하다가는 항저우 꼴 난다”는 경고를 날렸다.9월 10일 1차전을 치르는 남자농구는 다른 종목보다 아시안게임에 먼저 돌입한다. 최근 경기력으로는 불안한 것도 사실이지만 첫 단추를 끼우는 임무를 맡은 만큼 잘해야 한다는 책임감이 더 앞선다. 이승현은 “선수들끼리는 매를 먼저 맞았다고 생각한다”면서 “처져 있는 분위기를 발판 삼아 아시안게임을 준비해야 한다”고 강조했다.지난해 중국을 이기기도 했던 만큼 완전체 전력으로는 해볼 만하다는 자신감도 있다. 이승현은 “다시 모여서 다시 할 수 있다”면서 “채찍질해야지 어쩌겠나”라고 말했다.그간 대표팀을 뛴 날보다 앞으로 뛸 날이 더 적은 이승현이기에 누구보다 금메달을 따고 싶은 마음이 크다. 이렇게 욕심을 내는 건 자신을 위해서가 아니라 후배들을 위해서다.“아시안게임을 계기로 한국 농구가 좀 바뀌었으면 좋겠거든요. 많은 분이 관심을 주시지만 저희는 이걸로 만족하지 않고 더 나아갔으면 좋겠어요. 제가 대표팀을 언제까지 할지 모르겠지만 그걸 이뤄놓고 나가야 어린 선수들이 나중에 더 찬란하게 빛날 것 같아서요. 저는 지금 그거밖에 생각이 안 나서 애들한테 얘기했어요. 우리는 금메달이 목표지 다른 게 목표가 아니라고. 성적으로 결과를 보여줘야 국민들도 마음에 들어 하실 거라고 생각합니다.”