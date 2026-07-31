NBA 도전 선언 최준용, 국가대표는 불참…송교창도 부상 낙마

농구협회 국가대표 14인 명단 발표

이미지 확대 최준용이 29일 서울 영등포구 여의도 콘래드호텔에서 기자회견을 열고 미국 무대 도전과 관련해 입장을 밝히고 있다. 2026.7.29 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 최준용이 29일 서울 영등포구 여의도 콘래드호텔에서 기자회견을 열고 미국 무대 도전과 관련해 입장을 밝히고 있다. 2026.7.29 연합뉴스

이미지 확대 농구 국가대표 명단. 2026.7.31 대한농구협회 제공 닫기 이미지 확대 보기 농구 국가대표 명단. 2026.7.31 대한농구협회 제공

세줄 요약 NBA 진출을 노리는 최준용이 무릎 수술 뒤 재활 중이라 남자 농구 대표팀 훈련 명단에서 빠졌다. 송교창도 부상 회복이 더 필요해 제외됐고, 협회는 선수 보호 차원이라고 설명했다. 대표팀은 대체 발탁 없이 14인 체제로 훈련을 이어간다. 최준용, 무릎 수술 재활로 대표팀 제외

송교창도 부상 여파로 훈련 명단 낙마

대표팀, 대체 발탁 없이 14인 체제 유지

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미국프로농구(NBA) 진출 도전을 선언한 최준용이 무릎 수술 여파로 남자 농구 대표팀 훈련 명단에서 제외됐다. 송교창(오사카 에베사)도 함께 제외됐다.대한민국농구협회는 31일 2027 국제농구연맹(FIBA) 농구 월드컵 아시아 예선 2라운드 대비 남자 농구 국가대표 훈련 대상자에 최준용과 송교창 없이 국가대표를 꾸린다고 밝혔다. 협회 측은 “최준용과 송교창의 부상 상태와 회복 경과를 종합적으로 검토한 결과 현재 대표팀 훈련을 정상적으로 소화하기 어렵다고 판단해 선수 보호 차원에서 제외를 결정했다”며 “대체 선수 추가 발탁 없이 14인 체제로 강화훈련을 이어갈 예정”이라고 전했다.최준용은 이달 중순 무릎 수술을 받고 재활 중이다. 지난 29일 최준용은 미국 무대 도전에 대한 꿈을 밝혔고 8월 1일 출국길에 올라 미국에서 약 2주 정도 재활에 집중한 뒤 미국 도전을 이어갈 방침이다.지난 5월 일본프로농구 오사카에 입단한 송교창은 부상 여파로 이달 초 FIBA 월드컵 아시아 예선 1라운드 5·6차전에도 합류하지 못한 바 있다.최준용과 송교창이 빠진 농구 대표팀에는 이정현(고양 소노), 문유현·변준형(안양 정관장), 강성욱(수원 KT), 유기상(창원 LG), 안영준·에디 다니엘(서울 SK), 이승현(울산 현대모비스), 김보배(원주 DB), 장재석(부산 KCC), 이우석·이원석(국군체육부대), 여준석(시애틀대), 이현중이 합류했다.농구 대표팀은 오는 8월 13일 일본으로 출국해 15~16일 일본과 두 차례 원정 평가전을 치른다. 이후 FIBA 월드컵 아시아 예선 2라운드에서 레바논(원정), 사우디아라비아(홈)와 차례로 격돌한다.