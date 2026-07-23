르브론 제임스 마이애미로! 입단 기자회견 올라왔다가 삭제…스포인가 실수인가

구단 측 “계약 가능성 대비하다 실수”

이미지 확대 르브론 제임스(로스앤젤레스 레이커스)가 12일(한국시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스 크립토닷컴 아레나에서 열린 2025~26 미국 프로농구(NBA) 서부 콘퍼런스 플레이오프 4강(7전4승제) 4차전 오클라호마시티 선더와 맞대결에서 패한 뒤 아쉬운 표정으로 코트를 바라보고 있다. 2026.5.11 로스앤젤레스 AP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 르브론 제임스(로스앤젤레스 레이커스)가 12일(한국시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스 크립토닷컴 아레나에서 열린 2025~26 미국 프로농구(NBA) 서부 콘퍼런스 플레이오프 4강(7전4승제) 4차전 오클라호마시티 선더와 맞대결에서 패한 뒤 아쉬운 표정으로 코트를 바라보고 있다. 2026.5.11 로스앤젤레스 AP 연합뉴스

세줄 요약 마이애미 히트가 르브론 제임스 입단 기자회견 예약 링크를 유튜브에 올렸다가 곧바로 삭제해 이적설이 번졌다. 구단은 계약 가능성에 대비한 실수라고 해명했지만, 제임스의 행선지는 아직 정해지지 않았다. 마이애미, 르브론 기자회견 링크 게시 후 삭제

7월 27일 일정 노출로 복귀설 급속 확산

구단은 계약 대비 실수 해명, 행선지 미정

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미국프로농구(NBA)를 들썩이게 하는 르브론 제임스의 행선지가 마이애미 히트로 정해졌다는 해프닝이 벌어졌다. 구단 측에서 제임스의 입단 기자회견을 올린 것인데 황급히 삭제하면서 스포일지, 실수일지 결과가 주목된다.마이애미는 23일(한국시간) 구단 유튜브 채널에 ‘르브론 제임스 입단 기자회견’이라는 제목으로 ‘7월 27일’이라는 날짜까지 적힌 라이브 스트리밍 예약 링크를 게시했다. 올해 자유계약(FA) 최대어로 평가받는 제임스의 행선지를 둘러싼 설이 분분한 가운데 제임스가 2010~2014년 활약했던 마이애미여서 더 화제가 됐다.구단 측은 “관련 부서가 제임스의 계약 가능성에 대비하던 중 실수로 해당 링크를 유튜브 페이지에 게시했다”고 해명했다. 현재 이 게시물은 삭제된 상태다.마이애미는 클리블랜드 캐벌리어스, 필라델피아 세븐티식서스 등과 함께 제임스가 이적할 후보 중 하나로 꼽힌다. 제임스가 활약하던 2012년과 2013년에는 우승도 차지한 바 있다. 마이애미는 최근에 야니스 아데토쿤보를 영입하는 등 공격적인 행보를 보이고 있다.다만 제임스가 실제로 마이애미로 갈지는 장담할 수 없다. 앞서 제임스의 매니저인 리치 폴은 팟캐스트에 출연해 “제임스가 어느 팀으로 갈지 결정되지 않았으며 서두르지 않을 것”이라고 말했다.