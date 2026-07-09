박지현 10분 뛰고 ‘폭풍 3득점 4리바운드’…팀도 3연패 탈출

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박지현 10분 뛰고 ‘폭풍 3득점 4리바운드’…팀도 3연패 탈출

류재민 기자
류재민 기자
입력 2026-07-09 18:02
수정 2026-07-09 18:05
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LA 106-92 승리…3스틸 1도움 활약

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박지현. LA 스파크스 인스타그램 캡처
박지현. LA 스파크스 인스타그램 캡처


박지현(LA 스파크스)이 미국여자프로농구(WNBA)에서 짧은 시간 강렬한 활약을 펼치며 팀의 연패 탈출에 힘을 보탰다.

박지현은 9일(한국시간) 미국 캘리포니아주 크립토닷컴 아레나에서 열린 인디애나 피버와의 정규 시즌 맞대결에서 10분 15초를 뛰며 3득점 4리바운드 3스틸 1어시스트로 활약했다. LA는 은네카 오그우미케(24점), 레이 버렐(22점) 등의 활약을 앞세워 106-92로 승리하고 3연패에서 벗어났다.

1쿼터 박지현은 종료 1분가량을 남겨두고 연속으로 두 번이나 가로채기에 성공하며 분위기를 전환했다. WNBA 최고 스타 케이틀린 클락을 상대로 거둔 기록이라 더 의미가 있었다. 종료 53초 전에는 자유투 2개를 얻어 1개를 성공하며 몸을 풀었다.

2쿼터 시작 직후 리바운드와 스틸로 팀에 활력을 불어넣은 박지현은 종료 27초를 남겨두고 또다시 자유투 기회를 얻었고 이번에는 2개 모두 성공했다. 박지현의 자유투로 LA는 48-41로 앞선 채 2쿼터를 마쳤다.

박지현은 4쿼터 종료 53초를 남기고 리바운드를 따냈고 아리엘 앳킨스에게 패스한 것이 3점슛으로 이어지며 어시스트 기록까지 챙겼다. 이날 승리로 9승 11패가 된 LA는 서부 콘퍼런스 5위로 한 계단 올라섰다.



이날 경기까지 박지현은 15경기에 출전해 평균 2.3점 1.1리바운드의 기록을 남기고 있다.
류재민 기자
세줄 요약
  • 10분 15초 출전, 3득점 4리바운드 3스틸 기록
  • 케이틀린 클락 상대로 연속 스틸, 흐름 전환
  • LA 스파크스 106-92 승리, 3연패 탈출
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