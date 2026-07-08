“돈 더 줘” vs “못 준다”…이관희·김동현 협상 결렬, KBL 재정위서 결정

역대 41차례 가운데 4차례 선수 승리

지난 시즌 두경민·전성현 손 들어줘

이미지 확대 이관희. KBL 제공 닫기 이미지 확대 보기 이관희. KBL 제공

이미지 확대 김동현. KBL 제공 닫기 이미지 확대 보기 김동현. KBL 제공

김동현도 다음 시즌 보수를 두고 구단과 간극을 좁히지 못했다. 선수는 1억 3000만원을 요구했으나 구단은 7500만원을 제시했다. 김동현은 지난 시즌 KCC의 우승 멤버로

세줄 요약 서울 삼성의 이관희와 부산 KCC의 김동현이 구단과 다음 시즌 연봉 협상에서 합의하지 못해 KBL 재정위원회 판단을 받게 됐다. 재정위는 9일 열리며 구단 제시액과 선수 요구액 중 하나를 선택해 보수를 정한다. 두 선수 모두 요구액과 제시액 차이가 커 결과가 주목된다. 이관희·김동현, 연봉 협상 결렬로 재정위 회부

재정위, 구단안·선수안 중 하나만 선택 결정

요구액과 제시액 차이 커 결과 주목

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구단과 연봉 협상이 결렬된 이관희(서울 삼성)와 김동현(부산 KCC)의 다음 시즌 연봉을 결정할 재정위원회가 열린다.한국농구연맹(KBL)은 8일 공지를 통해 이관희와 김동현의 연봉 조정을 위해 9일 서울 강남구 KBL센터에서 재정위를 연다고 밝혔다. 이들은 지난달 선수 등록 마감까지 소속 구단과 합의에 이르지 못해 보수 조정을 신청했다.지난 시즌 보수 총액 2억원을 받은 이관희는 이번 협상에서 3억 2000만원을 요구했다. 그러나 구단은 2억 3000만원을 제시해 입장 차이가 컸다. 이관희는 2025~26시즌을 앞두고 친정팀 삼성으로 돌아와 경기당 평균 24분54초를 소화하며 10.3점 2.5리바운드 2.6어시스트를 기록했다.두 자릿수 득점은 창원 LG에서 뛰던 2022~23시즌 이후 처음이다. 어시스트를 2개 이상 기록한 것도 2021~22시즌 이후 처음이다.50경기에서 경기당 평균 17분 13초를 뛰며 3.8점, 1.7리바운드, 0.7어시스트를 올렸다.재정위는 구단 제시액과 선수 요구액 중 하나를 선택하는 방식으로 결론을 낸다. 중간 금액으로 절충하지 않는다.앞서 이뤄진 보수 조정 신청에서 선수가 승리한 경우는 많지 않았다. 총 41차례 가운데 4차례만 선수가 이겼다. 지난 시즌 LG 소속이던 전성현과 두경민이 승리한 것이 최근 사례다. 전성현은 구단이 2억 8000만원, 선수가 3억 5000만원을 원했고 두경민은 구단이 4200만원, 선수가 1억 4000만원을 원했다. 2019~20시즌 박찬희(당시 인천 전자랜드), 1998~99시즌 김현국(당시 광주 나산)이 승리했다.두경민 수준까지는 아니지만 이관희와 김동현 모두 적지 않은 차이를 보이고 있어 결과가 주목된다.