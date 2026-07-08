송태섭 같은 스틸, 강백호 같은 덩크…‘만찢남’ 괴물 루키’

농구 월드컵 亞예선 일본전 역전승 이끈 19세 다니엘

이미지 확대 에디 다니엘. 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 에디 다니엘. 뉴시스

세줄 요약 에디 다니엘이 2027 FIBA 월드컵 아시아 예선 일본전에서 송태섭 같은 스틸과 강백호 같은 덩크를 연달아 보여줬다. 3쿼터 막판 흐름을 바꾸며 한국의 81-79 승리를 이끌었고, 9점 5스틸로 존재감을 드러냈다. 일본전 승부처 스틸과 덩크로 흐름 전환

에디 다니엘 9점 5스틸, 존재감 폭발

지난 패배 설욕하며 한국 81-79 역전승

2026-07-08 B6면

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불멸의 농구 만화 ‘슬램덩크’에는 북산고와 해남대부속고의 경기에서 송태섭이 가로채기에 성공하고 강백호가 공을 받아 덩크슛하는 장면이 나온다. 팀 매니저인 이한나는 이를 보고 “저 플레이가 팀의 분위기를 바꿔놓았다”고 말했다.만화에서나 보던 장면이 현실에서 나왔다. 그것도 혼자서 해냈다.지난 6일 경기 고양소노아레나에서 열린 2027 국제농구연맹(FIBA) 월드컵 아시아 예선 한국과 일본의 경기에서 3쿼터 종료 50여초를 남기고 에디 다니엘(서울 SK)은 상대의 패스를 읽고 달려들어 공을 가로챘다. 이후 빠르게 반대 코트로 내달린 뒤 호쾌한 덩크를 꽂아 넣었다. 송태섭처럼 공을 뺏고 강백호처럼 덩크슛을 선보인 다니엘의 활약에 한국은 53-54까지 추격했고, 이어 최준용(부산 KCC)의 추가 득점으로 55-54 역전에 성공했다. 한국의 81-79 승리에 발판이 된 결정적인 장면이었다.●“일본 상대 덩크슛 넣어 짜릿”경기 후 만난 다니엘은 “일본을 상대로 덩크슛을 넣어 짜릿했다. 덩크슛은 언제나 좋다”며 활짝 웃었다. 이날 그는 9점 5스틸을 기록했는데 승부처마다 존재감이 빛났다. 1쿼터 18-19에서 3점슛 파울을 유도해 흐름을 가져왔고, 2쿼터 막판 35-37에서 상대 패스를 연속으로 두 번이나 가로채 흐름을 끊어냈다. 3쿼터 선보인 스틸과 덩크는 이날의 백미였다.다니엘은 지난 3월 일본과의 맞대결에서 쓰라린 경험을 했다. 당시 4쿼터 치명적인 턴오버가 한국의 72-78 패배와 직결됐고 경기 후 눈물을 쏟아냈다. 그때의 아픔은 성장의 원동력이 됐다. 니콜라이스 마줄스 대표팀 감독도 “다니엘이 코트에서 선보이는 열정과 싸우려는 정신력이 대단했다”고 칭찬했다.●신장 191㎝… “골밑 돌파 자신감 크다”다니엘은 “경기 직전에 긴장이 많아지고 몸에 힘이 들어가는 편”이라며 “코트에 투입될 때는 최대한 나를 침착하게 하려고 한다”고 비법을 밝혔다. 키는 191㎝지만 장신 선수들과 자주 연습한 덕에 “지금은 골밑 돌파에 대한 자신감이 크다”는 자랑도 곁들였다.2007년생으로 올해 처음 성인대표팀에 발탁된 다니엘의 활약은 대표팀으로서도 든든하다. 일본에 패했으면 곧바로 예선탈락이었던 한국을 구해낸 ‘괴물 신인’의 성장이 한국 농구의 앞날을 밝히고 있다.