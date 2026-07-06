11점 차 극적 뒤집기… 한국 ‘亞 최강’ 일본 꺾고 농구 월드컵 꿈 계속

예선 B조 한일전서 81-79 역전승

이미지 확대 대한민국 농구 대표팀 이우석이 6일 경기 고양소노아레나에서 열린 2027 국제농구연맹(FIBA) 월드컵 아시아 예선 1라운드 조별리그 B조 한국과 일본의 경기에서 슛을 하고 있다.

뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 대한민국 농구 대표팀 이우석이 6일 경기 고양소노아레나에서 열린 2027 국제농구연맹(FIBA) 월드컵 아시아 예선 1라운드 조별리그 B조 한국과 일본의 경기에서 슛을 하고 있다.

뉴스1

세줄 요약 한국 농구대표팀이 고양에서 열린 2027 FIBA 월드컵 아시아 예선 일본전에서 11점 차 열세를 뒤집고 81-79로 승리했다. 이우석과 최준용이 맹활약했고, 마줄스 감독은 부임 후 첫 승을 거두며 팀을 2라운드로 이끌었다. 11점 차 열세 뒤집은 일본전 극적 승리

이우석 19점, 최준용 16점 맹활약

마줄스 감독 부임 후 첫 승과 2라운드 진출

2026-07-07 B6면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

대한민국 농구 국가대표팀이 ‘아시아 최강’ 일본을 꺾고 극적으로 살아남았다. 지난해 12월 ‘첫 외인 사령탑’으로 주목받으며 부임 후 3경기 연패에 빠진 니콜라이스 마줄스 감독은 천신만고 끝에 첫 승을 올렸다.한국은 6일 경기 고양소노아레나에서 열린 2027 국제농구연맹(FIBA) 월드컵 아시아 예선 윈도우 B조 일본과의 경기에서 11점 차까지 뒤졌던 경기를 뒤집으며 81-79로 승리했다. 지난 3일 16점 리드를 못 지키고 대만에 충격패를 당했던 한국은 이로써 3승 3패의 성적으로 다음 라운드 진출에 성공했다.1쿼터부터 팽팽한 경기가 이어졌다. 한국은 에디 다니엘이 홀로 7점을 책임지는 활약 속에 이우석(6점), 유기상(5점) 등이 활약하며 일본과 25-25 승부를 펼쳤다. 2쿼터도 일본이 앞서면 한국이 따라붙는 시소게임이 이어졌다. 2쿼터 막판 ﻿일본의 공격 상황에서 에디 다니엘이 재치 있는 스틸로 상대 흐름을 끊어내며 35-37로 전반을 마쳤다.한국은 3쿼터 들어 크게 끌려갔다. 3쿼터 초반부터 잦은 턴오버에 이어 리바운드 싸움도 밀리며 5분 정도를 남기고 니시다 유다이에 3점슛을 허용해 점수가 40-51까지 벌어졌다.위기에 몰린 한국은 최준용의 3점슛을 시작으로 침착하게 추격에 나섰다. 최준용은 3쿼터 막판 코트를 지배하며 연속 득점에 성공했고 51-54까지 좁혔다. 1분도 채 남지 않은 상황에서 다니엘이 공을 가로챈 후 호쾌한 덩크에 성공해 53-54가 됐고 최준용의 역전 득점으로 한국이 3쿼터를 55-54로 역전했다.기세를 올린 한국은 4쿼터 경기를 주도하며 전세를 완전히 역전했다. 그러나 경기 종료 1분여를 남겨두고 일본의 압박에 고전하며 8점 차 앞서던 경기를 80-79까지 쫓겼다. 한국은 마지막 이우석의 자유투로 81-79를 만들며 한숨 돌렸다. 종료 2.6초 전 일본의 공격 때 시계가 멈춘 채 진행되는 일도 있었지만 비디오 판독 결과 심판이 2.6초가 다 지나갔다고 판단해 경기가 종료됐다.이우석이 19점 7리바운드, 최준용이 16점 3리바운드로 활약하며 승리를 이끌었다. 승부처마다 스틸에 성공한 ‘19세 농구천재’ 다니엘은 9점 5스틸로 존재감을 뽐냈다.