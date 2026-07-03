NBA 1라운드 출신 품었다…LG ‘굿윈+마레이’ 조합 완성

2013년 신인드래프트에서 피닉스 지명

지난 시즌 대만서 활약…“우승 안길 것”

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세줄 요약 창원 LG가 NBA 드래프트 1라운드 출신 가드 아치 굿윈을 영입해 아셈 마레이와 새 외국인 조합을 꾸렸다. 굿윈은 NBA와 유럽, 아시아 무대에서 경험을 쌓았고, 지난 시즌 대만리그에서 평균 26득점을 올리며 득점력을 입증했다. NBA 1라운드 출신 굿윈, LG 합류

마레이와 재회, 외국인 조합 완성

대만리그 평균 26득점, 득점력 입증

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창원 LG가 아셈 마레이와 함께 할 외국인 선수로 미국프로농구(NBA) 신인 드래프트 1라운드 출신 아치 굿윈을 영입했다고 3일 밝혔다.키 196㎝의 가드인 굿윈은 2013년 NBA 신인 드래프트 1라운드 전체 29순위로 피닉스 선스에 지명돼 프로 생활을 시작했다. 피닉스, 뉴올리언스 펠리컨스, 브루클린 네츠 등에서 활약하며 NBA 통산 165경기를 뛰었고 유럽과 아시아에서도 좋은 활약을 펼쳤다.특히 지난 시즌 대만프로농구 타이페이 푸본 브레이브스 소속으로 평균 26득점을 기록했으며 동아시아슈퍼리그(EASL)에서도 매 경기 엄청난 득점력으로 깊은 인상을 남겼다.LG 기존 외국인 선수인 마레이와는 구면이다. 2020~21시즌 프랑스리그에서 메트로폴리탄 92 소속으로 함께 뛴 경험이 있다. 굿윈의 이번 한국행에는 마레이의 영향이 컸다.조상현 LG 감독은 “굿윈은 경기 흐름이 답답할 때 개인 능력으로 상대 수비를 무너뜨리고 득점을 올릴 수 있는 선수”라며 “이미 아시아 무대에서 실력을 검증받았기 때문에 KBL에 잘 적응할 것”이라고 기대감을 드러냈다.굿윈은 “지난 시즌 정규리그 우승을 차지한 LG의 일원이 되어 매우 설렌다”면서 “팀원들과 힘을 합쳐 반드시 다음 시즌 팀에 우승 트로피를 안기겠다”고 포부를 밝혔다.LG는 지난 시즌 평균 16.4점(12위), 14.2리바운드(1위) 등 리그 최정상급 기량을 뽐낸 마레이에 더해 NBA 1라운드 출신 굿윈까지 품으면서 막강한 전력을 갖추게 됐다. 계약을 마친 굿윈은 오는 8월 입국해 메디컬테스트를 거친 후 팀 훈련에 돌입할 예정이다.