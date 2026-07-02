대표팀 첫 승 노리는 마줄스, “농구는 팀 스포츠, 이현중 없어도 모든 선수의 에너지 레벨 높아야 승리할 수 있다”

세줄 요약 한국 남자농구 대표팀 마줄스 감독은 대만전을 앞두고 농구는 팀 스포츠라며 이현중 공백보다 전체 에너지와 조직력이 중요하다고 말했다. 여준석과 최준용의 합류를 반기며 몸싸움, 리바운드, 페인트존 수비를 보강했고, 이정현의 압박 수비와 득점력에 기대를 걸고 있다. 마줄스 감독, 이현중 공백 속 팀 에너지 강조

여준석·최준용 합류로 전력 보강과 기대감

대만전 승리, 2라운드 진출 분수령 전망

이미지 확대 니콜라이스 마줄스 한국남자 농구대표팀 감독. 이제훈 전문기자 닫기 이미지 확대 보기 니콜라이스 마줄스 한국남자 농구대표팀 감독. 이제훈 전문기자

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

한국 남자농구 대표팀을 이끄는 니콜라이스 마줄스 감독은 “농구는 팀 스포츠로 이현중이 없어도 모든 선수의 에너지 레벨이 높으면 승리할 수 있다”고 말했다.마줄스 감독은 2일 경기 고양의 고양소노아레나에서 2027 국제농구연맹(FIBA) 농구월드컵 아시아예선 윈도우3 대만과의 경기를 앞두고 기자들과 만나 이같이 밝히고 “선수들의 장점을 최대한 살리면서 원하는 경기내용과 결과를 가져오는 것이 목표”라고 덧붙였다.대표팀은 지난달 1일부터 진천 선수촌에 소집돼 훈련을 이어왔다. 마줄스 감독은 “윈도우 2와 달리 이번 대회는 준비할 시간이 훨씬 많아 선수들과 소통할 시간도 많았다”면서 “대만에 귀화 선수인 브랜든 길베크 등 좋은 센터 자원이 있어 페인트존 효율이 좋지만 우리 선수들의 에너지와 열정, 이런 부분은 더 올라가 대회가 기대된다”고 말했다.중국, 일본, 대만과 같은 B조에 속한 한국은 일본(3승 1패)에 이어 2승 2패로 조 2위에 올라 있다. 마줄스 감독은 지난 2월 대만과 일본 원정에서 2패를 당했다. 감독 부임 후 승리가 없는 그는 조 3위까지 진출하는 2라운드에 한국을 진출시키려면 반드시 대만전 승리가 필요하다. 마줄스 감독은 지난 한 달간 몸싸움과 리바운드, 페인트존 수비 등을 집중 보강했다. 또 공의 움직임과 어떤 슛을 쏠지에 대한 연습을 계속 이어왔다.윈도우2에서 합류하지 않았던 여준석과 최준용에 대해 마줄스 감독은 기대감을 드러냈다. 그는 “여준석은 주니어 시절 활약을 살펴봐 장단점을 잘 알고 있고 몸싸움이 정말 좋은 선수인데 미국에서 더 성장한 모습을 봤다”면서 “여준석의 에너지와 속공 능력 등을 최대한 살리려 하고 있다”고 말했다.이어 “최준용은 챔피언결정전의 유전자(DNA)를 갖고 있는 선수”라며 “소속팀에서 팀의 리더로 득점에만 관여하는 게 아니라 리바운드와 플레이메이킹 등에서도 많은 장점으로 팀을 우승으로 이끌었으며 국가대표로 선발돼서도 이런 모습을 보여 팀을 하나로 이끌어가고 있다”고 소개했다.대표팀 에이스 이현중이 미국프로농구(NBA) 도전을 위해 샌안토니오 스퍼스의 서머리그에 참가하면서 대표팀은 이정현의 득점력에 기대를 걸고 있다.이정현은 “지난 2월 대만전 패배 비디오 영상을 다시 보면 앞선에서의 압박 수비가 다소 아쉬웠다”면서 “이번에는 에너지 레벨을 올리고 대만 가드진에 대한 강한 압박을 통해 승리할 수 있도록 하겠다”고 말했다.2022년 7월 이후 3년 4개월 만에 다시 대표팀에 합류한 최준용은 “가슴에 태극마크를 오랜만에 달고 연습하는데 기분이 달랐다”면서 “여준석과 이정현 등과 함께 뜨거운 가슴을 보여주도록 노력하겠다”고 강조했다.한국은 3일 대만과 경기를 갖고 6일에는 일본과 피할 수 없는 일전을 치른다.