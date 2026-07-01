‘킹 제임스’ 레이커스 떠난다…24번째 시즌은 커리와 함께?

세줄 요약
- 레이커스와 결별 암시, 새 팀 행보 주목
- 41세에도 60경기 출전, 여전한 기량 입증
- 커리의 골든스테이트 포함 이적설 확산
이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
르브론 제임스.AP 연합뉴스
41세에도 코트를 누비고 있는 미국프로농구(NBA) 슈퍼스타인 르브론 제임스가 로스앤젤레스(LA) 레이커스를 떠나 다른 팀에서 자신의 24번째 시즌을 시작한다고 AP통신 등 외신이 1일(한국시간) 보도했다.
제임스는 이날 레이커스의 공동 구단주인 지니 버스의 감사 인사 게시물에 “레이커스의 유니폼을 입을 수 있었던 것은 진정한 영광이었다”며 “내가 머문 기간 몇 분이라도 자랑스럽게 해드렸기를 바란다”는 답글을 남겼다. 버스 공동 구단주는 앞서 레이커스의 공식 X계정에 제임스에 대한 감사의 글을 올려 결별을 암시했다.
현역 최고령 선수인 제임스는 2025~26 시즌 좌골 신경통으로 시즌 첫 달을 결정했지만 60경기에 출전해 평균 20.9점, 6.1리바운드, 7.2어시스트에 야투 성공률 51.5%라는 놀라운 기량을 보여줬다. 2018년 레이커스에 합류한 제임스는 8시즌 동안 레이커스에서 활약하며 2020년 팀을 챔피언 결정전 우승으로 이끌었다.
1일부터 자유계약선수는 각 구단과 협상을 시작할 수 있지만 6일 전까지는 공식적으로 계약서에 서명할 수 없다. 하지만 구두 합의 소식은 그 전에라도 나올 수 있다.
미국 현지에서는 제임스가 이전에 뛰었던 클리블랜드 캐벌리어스 또는 마이애미 히트로 돌아가거나 스테픈 커리가 있는 골든스테이트 워리어스로 이적할 것이라는 전망이 나왔다.
골든스테이트는 제임스의 옛 동료였던 앤서니 데이비스(워싱턴 위저드)를 트레이드를 통해 영입한 뒤 이른바 슈퍼스타 구단을 만들고 싶어 한다고 스포츠 전문매체 ESPN이 보도하기도 했다.
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
제임스가 레이커스에서 활약한 기간은?