프로농구 새 시즌 연봉킹은 변준형과 허훈…KBL, 2026~27 시즌 선수 등록 마감

세줄 요약 프로농구 2026~27시즌 연봉킹은 안양 정관장 변준형과 부산 KCC 허훈이다. KBL은 10개 구단 국내 선수와 아시아쿼터 선수 172명의 등록을 마쳤다. 변준형은 데뷔 후 처음 보수 1위에 올랐고, 허훈은 2시즌 연속 1위를 지켰다. 조한진은 200% 인상으로 최고 상승률을 기록했다. 연봉킹 변준형·허훈, 나란히 8억 원 계약

KBL, 10개 구단 172명 등록 완료 발표

조한진 최고 인상률, 이관희·김동현 조정 신청

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프로농구 2026~27 시즌 연봉킹은 안양 정관장의 변준형과 부산 KCC의 허훈이 차지했다.KBL은 30일 2026~27시즌 10개 구단 국내 선수 및 아시아 쿼터 선수 172명의 등록을 완료했다고 밝혔다. 이들 중 연봉을 가장 많이 받게 된 선수는 8억 원에 사인한 변준형과 허훈이다.변준형은 프로 데뷔 이후 처음으로 보수 1위에 이름을 올렸고 허훈은 지난 시즌에 이어 두 시즌 연속 1위를 차지했다.2026~27시즌 KBL 샐러리캡은 30억 원으로 고양 소노가 가장 높은 99.4%의 소진율을 보였다. 수원 kt와 서울 SK(이상 97.7%), KCC(97%)가 뒤를 이었다.울산 현대모비스의 조한진은 지난 시즌 1억 원보다 200% 오른 보수 총액 3억 원에 계약해 이번 시즌 최고 인상률의 주인공이 됐다. 지난 시즌보다 189% 오른 1억 3000만 원에 계약한 원주 DB의 이윤기가 인상률 2위에 자리했다.서울 삼성의 이관희와 KCC의 김동현은 소속 구단과 보수 합의에 이르지 못해 조정을 신청했다. 이관희는 구단 제시액보다 9000만원 높은 3억 2000만 원을 요구했고 김동현은 1억 2000만 원을 원했으나 구단은 7500만 원을 제시했다.