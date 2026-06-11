이게 된다고? 29점 뒤집고 막판 대역전승…뉴욕 닉스 1.2초 기적 썼다

3쿼터까지 밀리다 종료 1.2초 전 뒤집어

시리즈 전적 3승1패로 앞서며 우승 눈앞

브런슨 36점·아누노비 33점 승리 합작해

이미지 확대 뉴욕 닉스 미첼 로빈슨(왼쪽)과 조쉬 하트가 11일(한국시간) 미국 뉴욕주 뉴욕 매디슨 스퀘어 가든에서 펼쳐진 2025~26 NBA 파이널 4차전 안방 경기에서 샌안토니오 스퍼스를 107-106으로 꺾은 뒤 기뻐하고 있다. 2026.6.10 뉴욕 AP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 뉴욕 닉스 미첼 로빈슨(왼쪽)과 조쉬 하트가 11일(한국시간) 미국 뉴욕주 뉴욕 매디슨 스퀘어 가든에서 펼쳐진 2025~26 NBA 파이널 4차전 안방 경기에서 샌안토니오 스퍼스를 107-106으로 꺾은 뒤 기뻐하고 있다. 2026.6.10 뉴욕 AP 연합뉴스

세줄 요약 뉴욕 닉스가 NBA 파이널 4차전에서 29점 차 열세를 뒤집고 샌안토니오를 107-106으로 꺾었다. 제일런 브런슨과 OG 아누노비가 막판 득점을 이끌며 1.2초 전 역전극을 완성했고, 시리즈 전적은 3승 1패가 됐다. 29점 차 열세 뒤집은 뉴욕 닉스의 대역전승

브런슨·아누노비 막판 득점으로 107-106 승리

시리즈 3승 1패, 우승까지 1승만 남은 상황

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뉴욕 닉스가 미국프로농구(NBA) 파이널 4차전을 잡아내며 우승까지 단 1승을 남겨뒀다. 29점 차를 뒤집은 대역전승이었다.뉴욕은 11일(한국시간) 미국 뉴욕주 뉴욕 매디슨 스퀘어 가든에서 펼쳐진 2025~26 NBA 파이널 4차전 안방 경기에서 샌안토니오 스퍼스를 107-106으로 꺾었다. 경기 중반 29점 차까지 밀리며 패색이 짙었지만 엄청난 뒷심을 발휘해 1점 차 승리를 따냈다. 이로써 뉴욕은 시리즈 전적 3승 1패로 우승을 눈앞에 두게 됐다.1쿼터 샌안토니오가 41-22로 크게 앞서며 경기를 잡는 듯했다. 샌안토니오는 빅터 웸반야마가 13점, 데빈 바셀이 3점슛 3개 포함 12점으로 활약하며 뉴욕을 제대로 흔들었다. 2쿼터도 비슷한 양상이 이어지며 제일런 브런슨이 15점으로 고군분투한 뉴욕을 76-49로 앞섰다.그러나 3쿼터부터 뉴욕의 추격쇼가 펼쳐졌다. 뉴욕은 3쿼터 샌안토니오를 14점으로 묶고 26점을 넣으며 점수 차를 좁혔다. 3쿼터 초반 웸반야마의 3점슛을 앞세운 샌안토니오가 81-52까지 달아났지만 이후 착실히 득점을 넣으며 3쿼터가 15점 차로 끝났다.4쿼터는 그야말로 뉴욕의 쇼타임이었다. 뉴욕은 딜런 하퍼에게 선취점을 내주며 흔들렸지만 연속 득점에 성공하며 경기 종료 6분 9초 전 브런슨의 자유투 2개가 모두 들어가며 점수 차를 9점으로 줄였다.점수 차가 한 자릿수로 줄어들자 뉴욕의 득점포는 더 매섭게 터졌다. 뉴욕은 브런슨의 34점째를 완성하는 3점슛으로 1점 차까지 따라갔고 브런슨의 플로터가 성공하며 105-104로 역전에 성공했다. 이후 스테폰 캐슬에게 자유투를 허용해 재역전당했지만 종료 4초를 남기고 던진 브런슨의 3점슛이 실패한 것을 OG 아누노비가 그대로 높게 점프해 팁인에 성공하며 종료 1.2초 전 다시 역전하는 드라마를 썼다.뉴욕은 브런슨이 3점슛 3개 포함 36점 5리바운드 7어시스트, 아누노비가 3점슛 7개 포함 33점을 넣으며 승리를 이끌었다. 샌안토니오는 웸반야마가 24점, 바셀이 18점으로 활약했지만 패배를 지켜봐야 했다.이제 우승까지 뉴욕은 1승만 더하면 된다. 반면 샌안토니오는 남은 5~7차전을 모두 승리해야 한다. 14일 5차전은 샌안토니오, 17일 6차전은 뉴욕, 20일 7차전은 샌안토니오에서 열린다. 뉴욕이 이번에 우승하면 1973년 이후 53년 만에 NBA 최정상을 정복하게 된다.