샌안토니오, 뉴욕의 플레이오프 13연승 행진 저지…웸반야마 32점 맹폭

세줄 요약 샌안토니오가 웸반야마의 32점 맹활약을 앞세워 뉴욕을 115-111로 제압했다. 1~2차전 패배 뒤 원정에서 첫승을 따내며 반격했고, 뉴욕의 플레이오프 13연승도 끊었다. 캐슬의 막판 3점과 자유투도 결정적이었다. 웸반야마 32점 앞세운 샌안토니오 원정 반격

뉴욕 플레이오프 13연승 저지, 시리즈 첫승

캐슬 막판 3점과 자유투로 승부 마무리

이미지 확대 빅토르 웸반야마. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 빅토르 웸반야마. 연합뉴스

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홈에서 열린 챔피언결정전에서 2연패를 당하며 벼랑 끝으로 몰렸던 미국프로농구(NBA) 샌안토니오 스퍼스가 적지에서 1승을 거두며 반격의 신호탄을 쏘아 올렸다.샌안토니오는 9일(한국시간) 미국 뉴욕주 매디슨 스퀘어 가든에서 열린 NBA파이널(7전4승제)3차전에서 32점을 쏟아부은 주축 빅토르 웸반야마를 앞세워 뉴욕 닉스에 115-111로 승리했다.홈에서 열린 1~2차전에서 모두 패하며 위기의 순간을 맞은 샌안토니오는 이날 뉴욕에서 열린 경기에서 도널드 트럼프 미국 대통령을 비롯해 영화배우, 스포츠 스타 등 유명 인사의 일방적인 응원에도 기죽지 않고 반격의 첫승을 따내는 데 성공했다. 특히 뉴욕의 플레이오프 연승 기록도 13연승에서 저지했다. 4차전은 11일 같은 장소에서 열린다.샌안토니오는 경기 시작과 동시에 웸반야마의 강력한 덩크 등을 앞세워 4분 30초 만에 두 자리 수 점수 차로 스코어를 벌렸다. 야투가 호조를 보이면서 1쿼터에 33-22로 달아났다.그렇지만 뉴욕의 반격도 만만치 않았다. OG 아누노비의 3점포와 에이스 제일런 브런슨의 맹활약으로 2쿼터에만 42점을 퍼부은 뉴욕은 전반을 오히려 64-57로 뒤집고 앞서나갔다.경기는 3쿼터 들어 시소게임으로 흘러갔다. 종료 1분53초 전 샌안토니오는 루키 스테폰 캐슬이 3점포를 성공하며 111-104로 달아났다.뉴욕은 종료 9.4초 전 아누노비의 3점포로 111-113, 2점차까지 추격했지만 캐슬이 자유투 2개를 모두 성공하며 승리에 쐐기를 박았다.2차전 4쿼터 승부처에서 치명적인 패스미스로 패배의 원흉이 됐던 웸반야마는 이날 32점, 리바운드, 6어시스트로 공격을 주도했다. 캐슬도 23점에 어시스트 5개로 공격에 힘을 보탰다.뉴욕은 브런슨이 32점, 아누노비가 28점을 넣으며 분전했지만 칼 앤서니 타운스가 11득점에 묶였고 미칼 브리지스가 파울트러블에 걸려 제 몫을 하지 못했다.