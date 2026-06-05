NBA 사무국, 파이널서 경기장 난입한 관중, 영구 출입금지 처분

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세줄 요약 NBA 사무국이 파이널 1차전 도중 코트에 뛰어들어 빅토르 웸반야마와 사진을 찍으려 한 관중에게 모든 경기장 영구 출입금지 처분을 내렸다. 애덤 실버 커미셔너는 다른 속셈이 있었던 것 같다며 강하게 경고했고, 추가 연루자도 제명될 예정이다. 파이널 1차전 코트 난입 관중 체포

웸반야마 셀카 시도, 경호원 즉시 제지

NBA, 모든 경기장 영구 출입금지 처분

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미국프로농구(NBA) 샌안토니오 스퍼스와 뉴욕 닉스의 파이널(7전4승제) 1차전 경기 도중 코트에 난입해 선수와 사진을 찍으려 한 관중이 영구 출입금지 처분을 받았다.ESPN은 5일(한국시간) “NBA 파이널 1차전에서 코트에 들어와 빅토르 웸반야마와 셀카를 찍으려다 체포된 팬이 모든 경기장 영구 출입 금지 제재를 받았다”고 보도했다. NBA 사무국 대변인은 “이번 사건에 연루된 또 다른 한 명도 영구 제명될 것”이라고 밝혔다.애덤 실버 NBA 커미셔너는 “저는 그 사람을 팬이라고 부르기도 망설여진다”며 “그 사람에게는 다른 속셈이 있었던 것 같다. 그들은 프로스트 뱅크 센터뿐만 아니라 NBA의 모든 경기장에 입장하지 못할 것이다. 이런 짓을 하면 엄청난 결과를 초래할 것”이라고 경고했다.사건은 지난 4일 미국 텍사스주 샌안토니오의 프로스트 뱅크 센터에서 열린 샌안토니오와 뉴욕 닉스의 NBA 1차전 4쿼터에 발생했다. 샌안토니오가 공격권을 갖고 공격하려던 순간 한 관중이 휴대전화를 든 채 코트로 뛰어들었고 3점 라인 부근에서 웸반야마와 뉴욕의 미첼 로빈슨 앞에 멈춰 섰다. 이 관중은 웸반야마와 사진을 찍으려고 했고 두 명의 경호원이 재빨리 그를 밀쳐냈다.웸반야마는 경기 뒤 “그런 상황은 처음이었다”며 “어떻게 행동해야 할지 몰랐고 정말 놀랐다”고 당시 심경을 전했다.