농구 국가대표 에이스 이현중, NBA 샌안토니오 서머리그 참가…NBA진출 재도전

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세줄 요약 한국 남자농구 대표 에이스 이현중이 NBA 샌안토니오 스퍼스 서머리그에 참가해 다시 미국 무대 진출을 노린다. 7월 라스베이거스 대회에서 경쟁력을 보여주면 정식 계약 가능성도 열린다. 일본리그 우승과 MVP 수상으로 상승세를 이어간다. 이현중, 샌안토니오 서머리그 참가 발표

일본리그 우승·MVP로 재도전 발판 마련

NBA 계약 향한 마지막 경쟁력 점검

이미지 확대 이현중 패스시도. FIBA 제공 닫기 이미지 확대 보기 이현중 패스시도. FIBA 제공

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한국 남자농구 국가대표팀의 에이스인 이현중이 미국 프로농구(NBA)의 새로운 명문팀인 샌안토니오 스퍼스의 서머리그에 참가해 NBA진출을 타진한다.이현중의 매니지먼트사인 에픽스포츠는 4일 이현중이 오는 7월9일부터 19일까지 네바다주 라스베이거스에서 열리는 NBA서머리그에 샌안토니오의 유니폼을 입고 참가한다고 밝혔다.NBA 구단은 서머리그를 통해 신인 선수와 유망주, 해외 리그 출신 선수의 경쟁력을 점검하며 여기서 기량을 인정받게 되면 정식으로 NBA구단과 계약을 맺게 된다.일본 프로농구 B리그 나카사키 벨카 소속인 이현중은 2023년과 2024년 각각 필라델피아 세븐티식서스와 포틀랜드 트레일블레이저스 소속으로 서머리그에 참석했으나 NBA구단과 계약을 맺지는 못했다.이현중은 2025~26시즌 일본프로농구에서 소속팀 나가사키를 챔피언 결정전 우승으로 이끌었고 챔피언 결정전 최우수선수(MVP)를 비롯해 베스트5, 아시아 쿼터 MVP로도 선정되는 등 인상적인 활약을 펼쳤다.이 같은 플레이를 눈여겨본 샌안토니오가 이현중에게 손을 내밀면서 이전보다는 조금 더 많은 출전 기회를 얻을 것으로 전망된다.이현중은 “다가오는 여름은 쉴 틈 없이 바쁜 시간이 될 것 같다”면서 “어렵게 얻은 좋은 기회인 만큼 매 순간 최선을 다해 준비하고 원하는 결과를 만들어낼 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.