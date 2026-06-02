웸반야마의 대관식이냐 제일런 브런슨의 첫 우승이냐…샌안토니오 스퍼스와 뉴욕 닉스 27년 만에 맞대결

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세줄 요약 샌안토니오 스퍼스와 뉴욕 닉스가 27년 만에 NBA 파이널에서 다시 만났다. 샌안토니오는 12년 만의 우승, 뉴욕은 53년 만의 정상에 도전한다. 웸반야마와 브런슨의 맞대결이 승부의 핵심이다. 샌안토니오·뉴욕, 27년 만의 파이널 재격돌

웸반야마·브런슨, 우승 향방 가를 핵심 대결

체력 부담 샌안토니오, 휴식 뉴욕 변수 부각

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미국프로농구(NBA) 샌안토니오 스퍼스와 뉴욕 닉스가 27년 만에 파이널(챔피언결정전)에서 다시 만나 최강의 자리를 놓고 격돌한다.샌안토니오와 뉴욕은 4일 오전 9시30분(한국시간) 미국 텍사스주 샌안토니오의 프로스트 뱅크 센터에서 2025~26 NBA 파이널(7전4선승제) 1차전을 펼친다.샌안토니오는 2013~14 우승 이후 12년 만에 다시 우승을 노리고 뉴욕은 1972~73 이후 무려 53년 만에 정상자리를 노리고 있다. 특히 두 팀은 1999~20 파이널에서 만나 팀 덩컨을 앞세운 샌안토니오가 4승 1패로 앞서며 창단 첫 우승의 기쁨을 맛봤다. 샌안토니오는 이후 2003~04 등 4차례 우승하며 NBA 신흥 강호로 확실하게 자리 잡았다.무엇보다 이번 대결은 외계인 빅토르 웸반야마(샌안토니오)와 제일런 브런슨(뉴욕)이 어떤 모습을 보이느냐에 따라 승부가 결정될 것으로 전망된다.224㎝의 장신임에도 빠른 공수 전환 능력을 보유한 웸반야마는 올 시즌 올해의 수비 선수상을 받았으며 특히 뉴욕과의 올 시즌 3차례 맞대결에서 평균 24.7점, 10.7 리바운드, 2.3 블록을 기록하며 눈부신 활약을 펼쳤다.다만 플레이오프 1라운드에서 포틀랜드 트레일블레이저스, 미네소타 팀버울브스를 각각 4승 1패, 4승 2패로 제압한 뒤 서부 콘퍼런스 결승에서 최종 7차전까지 가는 혈투를 벌이며 4승 3패로 챔프전에 올라 체력이 변수로 작용할 수 있다.반면 뉴욕은 NBA컵에서 최우수선수(MVP)를 수상한 브런슨의 활약이 중요하다. 브런슨은 이번 플레이오프에서 평균 26.9점 2.8리바운드 6.6어시스트 0.9스틸로 팀의 공격을 이끌었다. 특히 뉴욕은 플레이오프 1라운드에서 애틀랜타 호크스에 4승 2패로 승리한 뒤 이후 필라델피아 세븐티식서스와 클리블랜드 캐벌리어스를 모두 4연승으로 제압하며 플레이오프 11연승으로 체력을 아꼈다. 뉴욕은 칼 앤서니 타운스와 OG 아누노비, 미첼 로빈슨을 앞세워 웸반야마를 최대한 봉쇄한다는 계획이다.ESPN은 “뉴욕이 파이널 우승을 차지하기 위해선 브런슨이 클러치 상황에서 최고의 컨디션과 뛰어난 활약을 보여야 한다”며 “샌안토니오는 서부 콘퍼런스 결승에서 샤이 길저스알렉산더를 잘 막은 스테폰 캐슬에게 브런슨에 대한 수비를 맡길 것”이라고 분석했다.