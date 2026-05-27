허훈과 이정현의 공존 불발…농구 국가대표팀서 허훈, 송교창 부상으로 제외

세줄 요약 허훈과 송교창이 부상으로 대표팀 예비명단에서 제외됐다. 협회는 진단서를 토대로 문정현과 박지훈을 대체 발탁했고, 두 선수는 마줄스 감독 체제에서 처음 이름을 올렸다. 한국은 7월 고양에서 대만·일본을 상대하며 2라운드 진출의 분수령을 맞는다. 허훈·송교창 부상으로 대표팀 예비명단 제외

문정현·박지훈 대체 발탁, 첫 대표팀 합류

한국, 7월 대만·일본전 앞두고 재정비

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문정현. 농구협회 제공 닫기 이미지 확대 보기 문정현. 농구협회 제공

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프로농구 챔피언결정전에서 치열한 공방을 벌인 뒤 나란히 국가대표팀 예비명단에 올라 관심을 모았던 허훈(부산 KCC)과 이정현(고양 소노)의 공존은 불발됐다. 해외진출을 선언한 송교창(KCC)과 허훈이 부상으로 국가대표팀 예비명단에서 제외됐기 때문이다.대한민국농구협회는 오는 7월 경기 고양에서 열리는 2027 국제농구연맹(FIBA) 월드컵 아시아 예선 1라운드 5∼6차전 대만, 일본전을 앞두고 국가대표 훈련 대상자 16인 명단을 변경했다고 27일 밝혔다.협회는 부상을 당한 허훈과 송교창이 제출한 진단서를 바탕으로 성인 남자 경기력향상위원회를 열어 대체 선수로 문정현(수원 kt)과 박지훈(안양 정관장)을 선발했다.문정현과 박지훈이 니콜라이스 마줄스 감독 체제의 대표팀 명단에 이름을 올린 것은 이번이 처음이다.한국은 1∼2차전에서 중국에 2연승을 거뒀으나 마줄스 감독 부임 후 치른 3∼4차전에서는 일본과 대만에 연달아 덜미를 잡혔다. 2승 2패로 일본에 이어 조 2위를 기록 중인 한국은 7월 안방에서 열리는 5∼6차전이 2라운드 진출을 결정지을 분수령이 될 전망이다.아시아 예선 1라운드는 내년 카타르에서 열리는 월드컵 본선을 향한 첫 관문으로 각 조 상위 3개 팀이 2라운드에 진출하며 2라운드 성적에 따라 본선 진출권이 최종적으로 가려진다.6월 1일 소집되는 대표팀은 한 달간의 강화 훈련에 돌입하며 최종 엔트리 12명은 경기 전날 테크니컬 미팅을 통해 확정된다.