포스트시즌 11연승 뉴욕 닉스, 27년 만에 NBA챔프전 진출…53년 만에 정상 도전

세줄 요약 뉴욕 닉스가 클리블랜드를 130-93으로 완파하고 동부 콘퍼런스 결승을 4연승으로 끝내며 27년 만에 NBA 챔프전에 올랐다. 포스트시즌 11연승으로 역대 두 번째 기록도 세웠고, 53년 만의 우승 도전을 이어가게 됐다. 뉴욕 닉스, 클리블랜드 130-93 완파

포스트시즌 11연승, 역대 두 번째 기록

27년 만의 챔프전 진출, 53년 만의 정상 도전

이미지 확대 미국 프로농구(NBA) 뉴욕 닉스의 제일런 브런슨(오른쪽)이 26일(한국시간) 미국 오하이오주 로켓 아레나에서 열린 2025~26 NBA 동부 콘퍼런스 결승(7전4승제) 4차전 클리블랜드 캐벌리어스와 경기에서 제임스 하든을 피해 드리블하고 있다. 클리블랜드 EPA 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 미국 프로농구(NBA) 뉴욕 닉스의 제일런 브런슨(오른쪽)이 26일(한국시간) 미국 오하이오주 로켓 아레나에서 열린 2025~26 NBA 동부 콘퍼런스 결승(7전4승제) 4차전 클리블랜드 캐벌리어스와 경기에서 제임스 하든을 피해 드리블하고 있다. 클리블랜드 EPA 연합뉴스

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미국프로농구(NBA) 뉴욕 닉스가 포스트시즌에서 11연승을 거두며 27년 만에 NBA챔피언결정전에 진출했다.뉴욕은 26일(한국시간) 미국 오하이오주 로켓 아레나에서 열린 2025~26 NBA 동부 콘퍼런스 결승(7전4승제) 4차전에서 클리블랜드 캐벌리어스를 130-93으로 대파했다.시리즈 전적 4연승을 달린 뉴욕은 1999년 챔프전 진출 이후 27년 만에 다시 챔프전에 진출하는 감격을 맛봤다. 뉴욕은 1970년과 1973년 NBA 챔피언에 오른 바 있고 1999년을 비롯해 6차례 준우승을 기록했다.특히 뉴욕은 지난 4월 애틀랜타 호크스와의 플레이오프 4차전 승리 이후 동부 준결승에서 필라델피아 세븐티식서스를 시리즈 전적 4-0, 결승에서 클리블랜드를 4-0으로 누르는 등 포스트시즌에서만 11연승을 거두며 포스트시즌 역대 두 번째 연승 기록을 세웠다. 포스트시즌 최다 연승 기록은 2017년 골든스테이트 워리어스가 기록한 15연승이다.뉴욕은 또 11연승 중 최근 6경기에서 모두 10점차 이상 승리를 거두는 강력한 모습도 선보였다. 1973년 이후 53년 만에 정상을 노리는 뉴욕은 다음 달 4일 서부 콘퍼런스의 오클라호마시티 썬더-샌안토니오 스퍼스 승자와 챔프전을 치른다.시리즈 전적 0-3으로 벼랑 끝에 몰린 클리블랜드는 1쿼터 경기 초반 도노반 미첼의 활약으로 5-0까지 앞서나갔지만 리드를 길게 잡지 못했다. 제일런 브런슨을 앞세운 뉴욕은 내외곽을 가리지 않는 파상공세로 점수 차를 벌여나갔고 1쿼터 후반부터 2쿼터 초반까지 20점을 넣는 동안 한점도 허용하지 않으며 전반을 68-49로 19점차 리드를 잡았다.3쿼터에서는 칼 앤서니 타운스가 3점슛 2개 포함 11점을 쓸어담으며 공격을 주도해 98-71로 멀찌감치 달아나 사실상 승부를 매조졌다.칼 앤서니 타운스가 19점, 제일런 브런슨과 미칼 브리지스가 15점씩을 넣는 등 출전 선수가 고른 활약을 펼쳤다. 클리블랜드는 도너번 미첼이 31점을 넣으며 분전했지만 턴오버 22개를 기록하는 등 스스로 자멸했다.